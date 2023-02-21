Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-povysit-mrot-do-19-242-rubley-1127133042.html
Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей
Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей
К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T16:28
2023-02-21T16:28
россия
экономика
общество
послание федеральному собранию
социология
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123444269_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_865a89aaa8775a5ee76eaf31d97f5f12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионовМатеринский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
https://crimea.ria.ru/20221219/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-mrot-1125983834.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/04/1123444269_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_96d924db7dd7fdd668cce056418918a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика, общество, послание федеральному собранию, социология, новости
Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей

Владимир Путин поручил к следующему году увеличить МРОТ до 19 242 рублей

16:28 21.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладимир Путин поручил к следующему году увеличить МРОТ до 19 242 рублей
Владимир Путин поручил к следующему году увеличить МРОТ до 19 242 рублей - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10 процентов. Таким образом минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей", - сказал президент.

С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.
Президент Путин подписал закон о повышении МРОТ в России до 16 242 рублей в 2023 году - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 13:57
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
Материнский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраля
Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
 
РоссияЭкономикаОбществоПослание Федеральному СобраниюСоциологияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
17:39США отреагировали на решение России по Договору об СНВ
17:10Путин: экономика России преодолела возникшие риски
17:01Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах
16:45Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
16:38Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
16:28Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей
16:00Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
15:51Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем
15:42Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
15:25Россия на вас рассчитывает: Путин обратился к жителям новых регионов
15:16Крым готов расширять возможности оздоровления участников СВО - Аксенов
14:47Путин: для Запада богатые россияне всегда будут второсортными чужаками
14:43Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионах
14:29Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
14:17Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
13:54Путин назвал главную цель Запада
13:47Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ
13:45Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем
13:25В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
Лента новостейМолния