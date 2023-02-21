https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-povysit-mrot-do-19-242-rubley-1127133042.html

Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей

Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублей

К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T16:28

2023-02-21T16:28

2023-02-21T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. К 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 6,3% и составил 16 242 рубля. Были проиндексированы и другие пособия, в частности, материнский капитал был увеличен на 65 тысяч рублей.Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области в январе тоже перешли на российский МРОТ.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионовМатеринский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

https://crimea.ria.ru/20221219/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-mrot-1125983834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, общество, послание федеральному собранию, социология, новости