https://crimea.ria.ru/20230111/v-rossii-utverdili-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-dlya-novykh-regionov-1126348188.html

В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов

В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов

Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T17:39

2023-01-11T17:39

2023-01-11T17:44

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По словам вице-премьера, введение МРОТ потребует измененного подхода к расчету заработной платы. В частности, должны быть приняты решения о новой тарифной сетке из 25 разрядов. Уровень дифференциации должен составить 3,5 раза, подчеркнула Голикова.В ходе совещания с президентом России особое внимание было также уделено вопросам заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособий, рынка труда и социальной сферы, пенсионного и социального обслуживания, добавила вице-премьер.

https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, общество, соцзащита