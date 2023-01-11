https://crimea.ria.ru/20230111/v-rossii-utverdili-minimalnyy-razmer-oplaty-truda-dlya-novykh-regionov-1126348188.html
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T17:39
2023-01-11T17:39
2023-01-11T17:44
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донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По словам вице-премьера, введение МРОТ потребует измененного подхода к расчету заработной платы. В частности, должны быть приняты решения о новой тарифной сетке из 25 разрядов. Уровень дифференциации должен составить 3,5 раза, подчеркнула Голикова.В ходе совещания с президентом России особое внимание было также уделено вопросам заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособий, рынка труда и социальной сферы, пенсионного и социального обслуживания, добавила вице-премьер.
https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html
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донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, общество, соцзащита
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
В правительстве РФ утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:39 11.01.2023 (обновлено: 17:44 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что касается минимального размера оплаты труда, то с 1 января 2023 года будет действовать такой же МРОТ, как и на территории остальных регионов. То есть 16 242 рубля", – сказала Голикова.
По словам вице-премьера, введение МРОТ потребует измененного подхода к расчету заработной платы. В частности, должны быть приняты решения о новой тарифной сетке из 25 разрядов. Уровень дифференциации должен составить 3,5 раза, подчеркнула Голикова.
В ходе совещания с президентом России особое внимание было также уделено вопросам заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособий, рынка труда и социальной сферы, пенсионного и социального обслуживания, добавила вице-премьер.