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В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T17:39
2023-01-11T17:44
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По словам вице-премьера, введение МРОТ потребует измененного подхода к расчету заработной платы. В частности, должны быть приняты решения о новой тарифной сетке из 25 разрядов. Уровень дифференциации должен составить 3,5 раза, подчеркнула Голикова.В ходе совещания с президентом России особое внимание было также уделено вопросам заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособий, рынка труда и социальной сферы, пенсионного и социального обслуживания, добавила вице-премьер.
https://crimea.ria.ru/20230111/pervoe-v-etom-godu-zasedanie-putina-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126338818.html
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, общество, соцзащита
В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов

В правительстве РФ утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов

17:39 11.01.2023 (обновлено: 17:44 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Минимальный размера оплаты труда в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет таким же как на территории всей страны. Об этом в среду в эфире канала "Россия-24" по результатам совещания с президентом России заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что касается минимального размера оплаты труда, то с 1 января 2023 года будет действовать такой же МРОТ, как и на территории остальных регионов. То есть 16 242 рубля", – сказала Голикова.
По словам вице-премьера, введение МРОТ потребует измененного подхода к расчету заработной платы. В частности, должны быть приняты решения о новой тарифной сетке из 25 разрядов. Уровень дифференциации должен составить 3,5 раза, подчеркнула Голикова.
В ходе совещания с президентом России особое внимание было также уделено вопросам заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособий, рынка труда и социальной сферы, пенсионного и социального обслуживания, добавила вице-премьер.
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