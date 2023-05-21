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Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден
Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден
Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T15:17
2023-05-21T15:17
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
владимир зеленский (президент украины)
поставки западного оружия украине
в мире
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию истребителями F-16. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме."В ходе моей частной встречи с президентом Зеленским после саммита G7 я сказал ему, что США вместе с нашими союзниками и партнерами намерены начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для укрепления украинских военно-воздушных сил в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу Украины", – приводит слова Байдена РИА Новости.По словам президента США, он не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.Байден также добавил, что F-16 никак не помогли бы украинским войскам удержать Артемовск.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.Читайте также на РАИ Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине, в мире, сво, новости
Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден

Байден: США и их союзники намерены подготовить украинских летчиков для пилотирования F-16

15:17 21.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию истребителями F-16. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
"В ходе моей частной встречи с президентом Зеленским после саммита G7 я сказал ему, что США вместе с нашими союзниками и партнерами намерены начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для укрепления украинских военно-воздушных сил в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу Украины", – приводит слова Байдена РИА Новости.
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По словам президента США, он не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.
"Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе", - сказал он
Байден также добавил, что F-16 никак не помогли бы украинским войскам удержать Артемовск.
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Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.
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