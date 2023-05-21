https://crimea.ria.ru/20230521/budut-li-f-16-zadeystvovany-v-kontrnastuplenii-vsu---bayden-1128860991.html

Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден

Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден

Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T15:17

2023-05-21T15:17

2023-05-21T15:17

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

в мире

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_c3539265260f8cfd9fec66f4853a385c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию истребителями F-16. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме."В ходе моей частной встречи с президентом Зеленским после саммита G7 я сказал ему, что США вместе с нашими союзниками и партнерами намерены начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для укрепления украинских военно-воздушных сил в рамках долгосрочной приверженности оборонительному потенциалу Украины", – приводит слова Байдена РИА Новости.По словам президента США, он не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.Байден также добавил, что F-16 никак не помогли бы украинским войскам удержать Артемовск.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.Читайте также на РАИ Новости Крым:Путин поздравил российских военных с освобождением АртемовскаБьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители

https://crimea.ria.ru/20230520/v-mid-zhestko-otsenili-zayavlenie-ssha-po-usloviyam-postavok-kievu-f-16-1128852952.html

https://crimea.ria.ru/20230325/my-proizvodim-vtroe-bolshe-putin-o-postavkakh-oruzhiya-ssha-na-ukrainu-1127773278.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине, в мире, сво, новости