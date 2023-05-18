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Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации вражеский бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T17:33
2023-05-18T17:33
2023-05-18T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации вражеский бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сбили одиннадцать украинских беспилотников, перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперацииАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыПотери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия, воздушно-космический силы (вкс)
Бьют противника в небе: за сутки сбиты украинские СУ-24 и Ми-8
Минобороны: ВС РФ за сутки сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации вражеский бомбардировщик Су-24 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, российские военные за сутки уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сбили одиннадцать украинских беспилотников, перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.
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