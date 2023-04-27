https://crimea.ria.ru/20230427/sbity-su-24-chetyre-snaryada-himars-i-21-bespilotnik--khod-spetsoperatsii-1128396652.html

Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации

Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России возле села Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и другие виды вооружения и техники.Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников, а до этого – еще 38. Кроме того, силы Черноморского флота отбили атаку украинских дронов в Севастополе, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (дрон), украина, россия