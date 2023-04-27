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Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
беспилотник (дрон)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России возле села Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и другие виды вооружения и техники.Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников, а до этого – еще 38. Кроме того, силы Черноморского флота отбили атаку украинских дронов в Севастополе, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (дрон), украина, россия
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации

Минобороны: российские военные сбили Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник ВСУ

15:54 27.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами ПВО за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбит 21 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Спорное, Кирилловка, Васильевка ДНР, Луговское, Новое, Маячка Запорожской области, Жовтневое Харьковской области, Корсунка Херсонской области и Кременная ЛНР", - говорится в сообщении.
Истребительной авиацией ВКС России возле села Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и другие виды вооружения и техники.
Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников, а до этого – еще 38. Кроме того, силы Черноморского флота отбили атаку украинских дронов в Севастополе, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиБеспилотник (дрон)УкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
15:54Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
15:42Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах
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15:21Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
15:12Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
14:33"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине
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14:15Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске
14:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
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