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Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
2023-04-27T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Истребительной авиацией ВКС России возле села Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 413 самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и другие виды вооружения и техники.Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников, а до этого – еще 38. Кроме того, силы Черноморского флота отбили атаку украинских дронов в Севастополе, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииНад Феодосией сбили украинскую ракету
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (дрон), украина, россия
Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
Минобороны: российские военные сбили Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник ВСУ