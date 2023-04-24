https://crimea.ria.ru/20230424/ataka-na-punkt-bazirovaniya-chf-podrobnosti-ob-intsidente-s-bespilotnikami-1128329797.html

Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками

Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками

Украина пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T13:59

2023-04-24T13:59

2023-04-24T14:58

севастополь

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.Силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя в понедельник в 3:30 утра. Дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домахБеспилотники атаковали СевастопольВ Севастополе остановлен морской рейд

https://crimea.ria.ru/20230424/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovlena-1128324114.html

севастополь

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2023

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севастополь, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, происшествия, безопасность республики крым и севастополя