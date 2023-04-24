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Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
Украина пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T13:59
2023-04-24T13:59
2023-04-24T14:58
севастополь
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.Силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя в понедельник в 3:30 утра. Дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домахБеспилотники атаковали СевастопольВ Севастополе остановлен морской рейд
https://crimea.ria.ru/20230424/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovlena-1128324114.html
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севастополь, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
МО: Киев пытался атаковать пункт базирования ЧФ в Севастополе безэкипажными катерами
13:59 24.04.2023 (обновлено: 14:58 24.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Украина пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами, они уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.
Силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя в понедельник в 3:30 утра. Дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.
"Сегодня около 3:30 мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - говорится в сообщении Минобороны.
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.
С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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