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В Севастополе остановлен морской рейд - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Севастополе остановлен морской рейд
В Севастополе остановлен морской рейд - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Севастополе остановлен морской рейд
Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T06:27
2023-04-24T06:30
севастополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани. При этом стоимость проезда в автобусах при перекрытии рейда сейчас составляет: ЕГКС (единая городская карта Севастополя) - 24 руб., наличные и банковская карта - 30 руб, уточнили в дирекции.В понедельник утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отбитой атаке наводных беспилотников на город. По его данным, дронов было несколько. Один из них учичтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде. В город никаких разрушенй нет, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораПогода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым
В Севастополе остановлен морской рейд

В Севастополе приостановлено движение катеров и парома через бухту

06:27 24.04.2023 (обновлено: 06:30 24.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - сообщили в ведомстве.
Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.
При этом стоимость проезда в автобусах при перекрытии рейда сейчас составляет: ЕГКС (единая городская карта Севастополя) - 24 руб., наличные и банковская карта - 30 руб, уточнили в дирекции.
В понедельник утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отбитой атаке наводных беспилотников на город. По его данным, дронов было несколько. Один из них учичтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде. В город никаких разрушенй нет, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
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СевастопольМорской транспортТранспортОбществоНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
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