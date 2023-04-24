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В Севастополе остановлен морской рейд
В Севастополе остановлен морской рейд - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Севастополе остановлен морской рейд
Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T06:27
2023-04-24T06:27
2023-04-24T06:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Утром в понедельник в Севастополе приостановил работу морской транспорт через бухту. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани. При этом стоимость проезда в автобусах при перекрытии рейда сейчас составляет: ЕГКС (единая городская карта Севастополя) - 24 руб., наличные и банковская карта - 30 руб, уточнили в дирекции.В понедельник утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отбитой атаке наводных беспилотников на город. По его данным, дронов было несколько. Один из них учичтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде. В город никаких разрушенй нет, однако все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораПогода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым
В Севастополе остановлен морской рейд
В Севастополе приостановлено движение катеров и парома через бухту
06:27 24.04.2023 (обновлено: 06:30 24.04.2023)