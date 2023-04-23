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Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T12:45
2023-04-23T12:45
2023-04-23T12:45
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик и погода на Керченской переправеС момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 317 рейсов.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.По прогнозу синоптиков, в воскресенье в проливе ожидается северо-восточный ветер 3-8 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка, но видимость хорошая – 2-4 км. Высота волн 10-60 см, температура воздуха от +14 до +16 градусов.Ограничения и альтернативный путь в КрымСо стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Трафик и погода на Керченской переправе
С момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 317 рейсов.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 132 608 пассажиров, 106 603 единицы автотранспорта и 13 505 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в проливе ожидается северо-восточный ветер 3-8 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка, но видимость хорошая – 2-4 км. Высота волн 10-60 см, температура воздуха от +14 до +16 градусов.
Ограничения и альтернативный путь в Крым
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.