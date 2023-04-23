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Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье

Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Погода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье

В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T12:45

2023-04-23T12:45

2023-04-23T12:45

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.Трафик и погода на Керченской переправеС момента запуска морского сообщения паромы выполнили через Керченский пролив в обе стороны 3 317 рейсов.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.По прогнозу синоптиков, в воскресенье в проливе ожидается северо-восточный ветер 3-8 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка, но видимость хорошая – 2-4 км. Высота волн 10-60 см, температура воздуха от +14 до +16 градусов.Ограничения и альтернативный путь в КрымСо стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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