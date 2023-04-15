https://crimea.ria.ru/20230415/pochemu-v-sevastopole-ostanovilsya-morskoy-transport--otvet-gubernatora-1128197938.html
Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
В субботу морской рейд в Севастополе был перекрыт в связи с традиционными работами по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T15:28
2023-04-15T15:28
2023-04-15T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В субботу морской рейд в Севастополе был перекрыт в связи с традиционными работами по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также заверил, несмотря на пристальное внимание к новости со стороны укропабликов и либеральных ресурсов, "в городе все спокойно".Утром 15 апреля дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя без объяснения причин сообщила об остановке всего морского пассажирского транспорта, то есть и катеров, и парома, курсирующих между южной и северной стороной города через бухту. Заявлялось также о замене катеров автобусами, которые будут курсировать в объезд бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погодаКрым и Херсонскую область летом свяжут пассажирским жд-сообщениемРасписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится
https://crimea.ria.ru/20230415/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-morskogo-transporta-1128193738.html
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, морской транспорт, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя
Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
Развожаев: рейд в Севастополе остановили для противоподводно-диверсионного обеспечения
15:28 15.04.2023 (обновлено: 15:29 15.04.2023)