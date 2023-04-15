https://crimea.ria.ru/20230415/v-sevastopole-ostanovleno-dvizhenie-morskogo-transporta-1128193738.html

В Севастополе остановлено движение морского транспорта

В Севастополе остановлено движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В Севастополе остановлено движение морского транспорта

В Севастополе остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T11:41

2023-04-15T11:41

2023-04-15T11:41

севастополь

морской транспорт

транспорт

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.В дептрансе уточнили, что между площадью Захарова на северной стороне и площади Нахимова на южной для выполнения работы на компенсационном маршруте будет организовано движение автобусов. О причинах остановки морского сообщения не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погодаВ Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВОРасписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма