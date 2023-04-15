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В Севастополе остановлено движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В Севастополе остановлено движение морского транспорта
В Севастополе остановлено движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Севастополе остановлено движение морского транспорта
В Севастополе остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T11:41
2023-04-15T11:41
севастополь
морской транспорт
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.В дептрансе уточнили, что между площадью Захарова на северной стороне и площади Нахимова на южной для выполнения работы на компенсационном маршруте будет организовано движение автобусов. О причинах остановки морского сообщения не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погодаВ Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВОРасписание поезда из Петербурга в Севастополь изменится
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма
В Севастополе остановлено движение морского транспорта

В Севастополе приостановлено движение катеров и парома

11:41 15.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Из Артиллерийской бухты не ходят катера на Радиогорку и паром на северную сторону города. Также на другую сторону Севастопольской бухты не попасть катерами с Графской пристани.
В дептрансе уточнили, что между площадью Захарова на северной стороне и площади Нахимова на южной для выполнения работы на компенсационном маршруте будет организовано движение автобусов.
О причинах остановки морского сообщения не сообщается.
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