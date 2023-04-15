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В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО

В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО

В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T08:59

2023-04-15T08:59

2023-04-15T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно награжденных Орденами мужества. Решение принято на заседании правительства города.Сквером Героев СВО теперь называется общественное пространство в районе Парка Победы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это сделано по его поручению в ответ на просьбу общественной организации, объединяющей жен и матерей героев бойцов. О наименовании сквера говорилось в феврале. Что касается четырех улиц, они расположены на Северной стороне Севастополя в том районе, где запланирована выдача земельных участков членам семей погибших героев и многодетным. По словам Развожаева, в данный момент разрабатывается проект их планировки.Новые улицы носят имена военнослужащих Черноморского флота: гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, улица гвардии рядового Александра Черемёнова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко и старшего мичмана Ивана Вахрушева.Именем последнего ранее предлагалось назвать парк в Ленинском районе города, глава муниципалитета эту идею поддержал.Также на заседании было принято решение приняли присвоить школе № 9 имя Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации В Симферополе улицы получили имена героев спецоперации Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, городская среда, правительство севастополя, новости, новости крыма, крым