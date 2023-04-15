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В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО
В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 15.04.2023
В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО
В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T08:59
2023-04-15T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно награжденных Орденами мужества. Решение принято на заседании правительства города.Сквером Героев СВО теперь называется общественное пространство в районе Парка Победы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это сделано по его поручению в ответ на просьбу общественной организации, объединяющей жен и матерей героев бойцов. О наименовании сквера говорилось в феврале. Что касается четырех улиц, они расположены на Северной стороне Севастополя в том районе, где запланирована выдача земельных участков членам семей погибших героев и многодетным. По словам Развожаева, в данный момент разрабатывается проект их планировки.Новые улицы носят имена военнослужащих Черноморского флота: гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, улица гвардии рядового Александра Черемёнова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко и старшего мичмана Ивана Вахрушева.Именем последнего ранее предлагалось назвать парк в Ленинском районе города, глава муниципалитета эту идею поддержал.Также на заседании было принято решение приняли присвоить школе № 9 имя Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации В Симферополе улицы получили имена героев спецоперации Земля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, городская среда, правительство севастополя, новости, новости крыма, крым
В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО

В Севастополе в селе Полюшко четыре улицы получили имена героев СВО

08:59 15.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
Утро на Графской пристани - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно награжденных Орденами мужества. Решение принято на заседании правительства города.
Сквером Героев СВО теперь называется общественное пространство в районе Парка Победы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это сделано по его поручению в ответ на просьбу общественной организации, объединяющей жен и матерей героев бойцов. О наименовании сквера говорилось в феврале.
Что касается четырех улиц, они расположены на Северной стороне Севастополя в том районе, где запланирована выдача земельных участков членам семей погибших героев и многодетным. По словам Развожаева, в данный момент разрабатывается проект их планировки.

"Наименования улицам предложены Министерством обороны Российской Федерации и также согласованы на заседании Межведомственной топонимической комиссии города Севастополя", – уточнил губернатор позже в своем Telegrаm-канале.

Новые улицы носят имена военнослужащих Черноморского флота: гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, улица гвардии рядового Александра Черемёнова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко и старшего мичмана Ивана Вахрушева.
Именем последнего ранее предлагалось назвать парк в Ленинском районе города, глава муниципалитета эту идею поддержал.
Также на заседании было принято решение приняли присвоить школе № 9 имя Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.
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