В Севастополе четыре улицы и сквер названы в честь героев СВО
В Севастополе в селе Полюшко четыре улицы получили имена героев СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе появился сквер Героев специальной военной операции, а в селе Полюшко четыре улицы получили имена погибших в зоне СВО бойцов, посмертно награжденных Орденами мужества. Решение принято на заседании правительства города.
Сквером Героев СВО теперь называется общественное пространство в районе Парка Победы. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это сделано по его поручению в ответ на просьбу общественной организации, объединяющей жен и матерей героев бойцов. О наименовании сквера говорилось в феврале.
Что касается четырех улиц, они расположены на Северной стороне Севастополя в том районе, где запланирована выдача земельных участков членам семей погибших героев и многодетным. По словам Развожаева, в данный момент разрабатывается проект их планировки.
"Наименования улицам предложены Министерством обороны Российской Федерации и также согласованы на заседании Межведомственной топонимической комиссии города Севастополя", – уточнил губернатор позже в своем Telegrаm-канале.
Новые улицы носят имена военнослужащих Черноморского флота: гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, улица гвардии рядового Александра Черемёнова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко и старшего мичмана Ивана Вахрушева.
Именем последнего ранее предлагалось назвать парк в Ленинском районе города, глава муниципалитета эту идею поддержал.
Также на заседании было принято решение приняли присвоить школе № 9 имя Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка.
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