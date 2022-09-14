https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-pod-khersonom-geroyami-desantnikami-1124505880.html
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками
В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации – военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T18:14
2022-09-14T18:14
2022-09-14T18:20
специальная военная операция рф на украине
севастополь
утраты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации – военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Александр Черемёнов и Никита Королёв родом из Севастополя. Оба - военнослужащие десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Александр служил в звании гвардии младшего сержанта, Никита – рядового.Никита Королёв жил и учился в Севастополе, в 2019 году окончил Севастопольский государственный колледж. В июне заключил контракт, приняв решение участвовать в специальной военной операции.Александр Черемёнов ушел в армию для участия в СВО в апреле. Он также окончил севастопольский вуз – филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году, был членом Молодежного парламента, первым секретарем Севастопольского Комсомола РФ (ВЛКСМ РФ), участвовал в общественных и волонтерских акциях.Его последняя запись в социальных сетях: "Совет на многие случаи жизни: Когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал".12 сентября в Севастополе простились с погибшим под Херсоном героем СВО, снайпером Кириллом Вытоптовым.
https://crimea.ria.ru/20220819/imenem-pogibshego-na-kreysere-moskva-moryaka-nazovut-park-v-sevastopole-1124225306.html
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специальная военная операция рф на украине, севастополь, утраты
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками
В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации
18:14 14.09.2022 (обновлено: 18:20 14.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации – военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, Александр Черемёнов и Никита Королёв родом из Севастополя. Оба - военнослужащие десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Александр служил в звании гвардии младшего сержанта, Никита – рядового.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов. Наши парни держали оборону, не отступили, отбили атаку превосходящих сил укрофашистов. Вечная память нашим ребятам!" – написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Никита Королёв жил и учился в Севастополе, в 2019 году окончил Севастопольский государственный колледж. В июне заключил контракт, приняв решение участвовать в специальной военной операции.
Александр Черемёнов ушел в армию для участия в СВО в апреле. Он также окончил севастопольский вуз – филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году, был членом Молодежного парламента, первым секретарем Севастопольского Комсомола РФ (ВЛКСМ РФ), участвовал в общественных и волонтерских акциях.
Его последняя запись в социальных сетях: "Совет на многие случаи жизни: Когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал".
12 сентября в Севастополе простились с погибшим под Херсоном героем СВО, снайпером Кириллом Вытоптовым
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