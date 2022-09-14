https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-pod-khersonom-geroyami-desantnikami-1124505880.html

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном героями-десантниками

В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации – военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T18:14

2022-09-14T18:14

2022-09-14T18:20

специальная военная операция рф на украине

севастополь

утраты

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации – военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, Александр Черемёнов и Никита Королёв родом из Севастополя. Оба - военнослужащие десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Александр служил в звании гвардии младшего сержанта, Никита – рядового.Никита Королёв жил и учился в Севастополе, в 2019 году окончил Севастопольский государственный колледж. В июне заключил контракт, приняв решение участвовать в специальной военной операции.Александр Черемёнов ушел в армию для участия в СВО в апреле. Он также окончил севастопольский вуз – филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году, был членом Молодежного парламента, первым секретарем Севастопольского Комсомола РФ (ВЛКСМ РФ), участвовал в общественных и волонтерских акциях.Его последняя запись в социальных сетях: "Совет на многие случаи жизни: Когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал".12 сентября в Севастополе простились с погибшим под Херсоном героем СВО, снайпером Кириллом Вытоптовым.

https://crimea.ria.ru/20220819/imenem-pogibshego-na-kreysere-moskva-moryaka-nazovut-park-v-sevastopole-1124225306.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, севастополь, утраты