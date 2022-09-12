https://crimea.ria.ru/20220912/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-pod-khersonom-geroem-svo-1124478392.html

Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО

Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО

В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:25

2022-09-12T13:25

2022-09-12T13:26

специальная военная операция рф на украине

севастополь

михаил развожаев

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Южного военного округа Кириллом Вытоптовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, погибший боец закончил севастопольскую школу №37, а после окончания срочной службы принял решение остаться в армии на контрактной службе. Погиб геройски в бою на Херсонском направлении."Именно 126-ая бригада одной из первых во время спецоперации получила звание Гвардейской. Как сказано в указе президента - "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов". Кирилл Вытоптов в составе героической бригады отражал наступление укронацистов. Он сражался не щадя себя", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-kazakom-1123849774.html

https://crimea.ria.ru/20220624/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-pri-osvobozhdenii-berdyanska-matrosom-1123647813.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, севастополь, михаил развожаев, утраты