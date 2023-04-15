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Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погода - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погода
Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погода - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погода
движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T10:12
2023-04-15T10:14
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс россии
морской транспорт
транспорт
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе России.Утром в субботу в республиканском главке МЧС России сообщили о приостановке работы переправы из-за тумана.Погода в проливеНа данный момент действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 15 апреля ветер восточный, северо-восточной 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, утром местами дымка 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +16…18, температура воды в море +10…11 градусов", - указано на странице ведомства в Telegram.Как ходят паромыВсего с запуска морского сообщение по Керченскому проливу паромы свершили в обе стороны 3 175 рейсов."Всего через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 127 008 пассажиров, 101 931 единица автотранспорта и 12 767 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановленаОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html
https://crimea.ria.ru/20230412/propusknaya-sposobnost-krymskogo-mosta-k-mayu-uvelichitsya-v-razy--vlasti-1128134200.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс россии, морской транспорт, транспорт, общество, погода в крыму, новости крыма
Керченская паромная переправа возобновила работу: трафик и погода

Паромы снова курсируют через Керченский пролив: действующих штормовых предупреждений нет

10:12 15.04.2023 (обновлено: 10:14 15.04.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГрузопассажирский паром "Гликофилоуса III" в акватории порта "Кавказ" Керченской паромной переправы.
Грузопассажирский паром Гликофилоуса III в акватории порта Кавказ Керченской паромной переправы. - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. движение паромов через Керченский пролив возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Утром в субботу в республиканском главке МЧС России сообщили о приостановке работы переправы из-за тумана.

Погода в проливе

На данный момент действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 апреля ветер восточный, северо-восточной 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, утром местами дымка 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +16…18, температура воды в море +10…11 градусов", - указано на странице ведомства в Telegram.
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Как ходят паромы

Всего с запуска морского сообщение по Керченскому проливу паромы свершили в обе стороны 3 175 рейсов.
"Всего через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 127 008 пассажиров, 101 931 единица автотранспорта и 12 767 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении.
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Сухопутный коридор в Крым

Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМинтранс РоссииМорской транспортТранспортОбществоПогода в КрымуНовости Крыма
 
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