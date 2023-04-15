https://crimea.ria.ru/20230415/tuman-v-prolive-rabota-kerchenskoy-perepravy-priostanovlena-1128191530.html
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена
В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T08:21
2023-04-15T08:21
2023-04-15T08:25
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
морской транспорт
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_08d22af11f1e2fde97ca5900bbfa3a8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России в своем Telegram."По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - уточняется в сообщении.В пятницу днем работа Керченской переправы останавливалась из-за техобслуживания причала в порту "Кавказ"Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.По информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы приостановленаНа Керченской переправе ожидается усиление ветра Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126701203_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2f4e427fce165fd1f0418826db0fda54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, морской транспорт, транспорт, общество
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена
Керченская паромная переправа в субботу приостановила работу из-за тумана
08:21 15.04.2023 (обновлено: 08:25 15.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России в своем Telegram.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - уточняется в сообщении.
В пятницу днем работа Керченской переправы останавливалась из-за техобслуживания причала в порту "Кавказ
"
Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
По информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
Читайте также на РИА Новости Крым: