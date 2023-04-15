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Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена
В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T08:21
2023-04-15T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России в своем Telegram."По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - уточняется в сообщении.В пятницу днем работа Керченской переправы останавливалась из-за техобслуживания причала в порту "Кавказ"Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.По информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы приостановленаНа Керченской переправе ожидается усиление ветра Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена

Керченская паромная переправа в субботу приостановила работу из-за тумана

08:21 15.04.2023 (обновлено: 08:25 15.04.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России в своем Telegram.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - уточняется в сообщении.
В пятницу днем работа Керченской переправы останавливалась из-за техобслуживания причала в порту "Кавказ"
Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
По информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
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