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Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена

Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановлена

В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T08:21

2023-04-15T08:21

2023-04-15T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В субботу утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России в своем Telegram."По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - уточняется в сообщении.В пятницу днем работа Керченской переправы останавливалась из-за техобслуживания причала в порту "Кавказ"Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.По информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы приостановленаНа Керченской переправе ожидается усиление ветра Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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