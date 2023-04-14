https://crimea.ria.ru/20230414/na-kerchenskoy-pereprave-ozhidaetsya-usilenie-vetra-1128169394.html

На Керченской переправе ожидается усиление ветра

На Керченской переправе ожидается усиление ветра - РИА Новости Крым, 14.04.2023

На Керченской переправе ожидается усиление ветра

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, но до 12 часов синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:43

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

транспорт

кубань

керчь

керченский пролив

черное море

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По данным Крымского гидрометцентра, в пятницу на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем воздух постепенно прогреется до +17…+22 градусов, в горах +5…+10 выше нуля. Направление ветра западное 8-13 м/с. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуется отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машинПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

крым

кубань

керчь

керченский пролив

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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