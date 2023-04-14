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На Керченской переправе ожидается усиление ветра - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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На Керченской переправе ожидается усиление ветра
На Керченской переправе ожидается усиление ветра - РИА Новости Крым, 14.04.2023
На Керченской переправе ожидается усиление ветра
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, но до 12 часов синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-04-14T10:40
2023-04-14T10:43
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
транспорт
кубань
керчь
керченский пролив
черное море
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По данным Крымского гидрометцентра, в пятницу на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем воздух постепенно прогреется до +17…+22 градусов, в горах +5…+10 выше нуля. Направление ветра западное 8-13 м/с. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуется отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машинПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, транспорт, кубань, керчь, керченский пролив, черное море, инфографика
На Керченской переправе ожидается усиление ветра

Минтранс: На Керченской паромной переправе 14 апреля ожидается усиление ветра

10:40 14.04.2023 (обновлено: 10:43 14.04.2023)
 
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Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, но до 12 часов синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Ситуация на Керченской паромной переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 апреля ветер западный, юго-западный 12-15 м/сек, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +15…+17 градусов, температура воды в море +11 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным Крымского гидрометцентра, в пятницу на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем воздух постепенно прогреется до +17…+22 градусов, в горах +5…+10 выше нуля. Направление ветра западное 8-13 м/с. Водителям, которые планируют поездки через переправу, рекомендуется отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 14 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымТранспортКубаньКерчьКерченский проливЧерное море
 
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