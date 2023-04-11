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Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
Очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны ожидают 140 грузовиков, паромы не курсируют через пролив из-за шторма. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:30
2023-04-11T11:30
крым
керчь
краснодарский край
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
транспорт
штормовое предупреждение
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны ожидают 140 грузовиков, паромы не курсируют через пролив из-за шторма. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 101 автомобиль и 127 пассажиров. Однако в понедельник вечером из-за усиления ветра переправа временно приостановила работу.Всего после запуска морских перевозок через пролив в обе стороны перевезены более 123,8 тысяч пассажиров, 99,3 тысяч единиц автотранспорта и свыше 12,4 тысяч железнодорожных вагонов.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные после теракта на Крымском мосту.Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Сухопутный маршрут протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В будущем эта дорога станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Штормовое предупреждение на переправеВо вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ожидается восточный ветер 12-17 м/с, во второй половине дня юго-восточный 5-10 м/с. Кратковременный дождь, местами дымка, видимость хорошая. Высота волн 70-120 см, проинформировали в Минтрансе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреляЮжный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветерНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, краснодарский край, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, транспорт, штормовое предупреждение, минтранс россии
Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин

Оперштаб Кубани: очереди на паромы в Крым ждут 140 грузовиков

11:30 11.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Керчи скопилась очередь из фур на паром до Кубани
В Керчи скопилась очередь из фур на паром до Кубани - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны ожидают 140 грузовиков, паромы не курсируют через пролив из-за шторма. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 101 автомобиль и 127 пассажиров. Однако в понедельник вечером из-за усиления ветра переправа временно приостановила работу.
"С вечера 10 апреля работа паромной переправы была приостановлена по погодным условиям. С утра 11 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 140 машин. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего после запуска морских перевозок через пролив в обе стороны перевезены более 123,8 тысяч пассажиров, 99,3 тысяч единиц автотранспорта и свыше 12,4 тысяч железнодорожных вагонов.
Ограничения на Керченской переправе
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные после теракта на Крымском мосту.
Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.
Сухопутный маршрут протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В будущем эта дорога станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Штормовое предупреждение на переправе
Во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ожидается восточный ветер 12-17 м/с, во второй половине дня юго-восточный 5-10 м/с. Кратковременный дождь, местами дымка, видимость хорошая. Высота волн 70-120 см, проинформировали в Минтрансе России.
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КрымКерчьКраснодарский крайСитуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаМорской транспортТранспортШтормовое предупреждениеМинтранс России
 
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