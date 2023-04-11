https://crimea.ria.ru/20230411/kerchenskaya-pereprava-stoit-iz-za-shtorma--v-ocheredi-140-mashin-1128109561.html

Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин

Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин

Очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны ожидают 140 грузовиков, паромы не курсируют через пролив из-за шторма. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T11:30

2023-04-11T11:30

2023-04-11T11:30

крым

керчь

краснодарский край

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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транспорт

штормовое предупреждение

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны ожидают 140 грузовиков, паромы не курсируют через пролив из-за шторма. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 101 автомобиль и 127 пассажиров. Однако в понедельник вечером из-за усиления ветра переправа временно приостановила работу.Всего после запуска морских перевозок через пролив в обе стороны перевезены более 123,8 тысяч пассажиров, 99,3 тысяч единиц автотранспорта и свыше 12,4 тысяч железнодорожных вагонов.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные после теракта на Крымском мосту.Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Сухопутный маршрут протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В будущем эта дорога станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Штормовое предупреждение на переправеВо вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильного волнения моря. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ожидается восточный ветер 12-17 м/с, во второй половине дня юго-восточный 5-10 м/с. Кратковременный дождь, местами дымка, видимость хорошая. Высота волн 70-120 см, проинформировали в Минтрансе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреляЮжный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветерНа Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветром

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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