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Южный циклон во вторник принесмет в Крым ливни и ветер

Южный циклон во вторник принесмет в Крым ливни и ветер - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Южный циклон во вторник принесмет в Крым ливни и ветер

Во вторник в Крыму ожидается ненастная погода: сильные ливни и порывистый ветер до 22 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T00:01

2023-04-11T00:01

2023-04-11T00:01

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается ненастная погода: сильные ливни и порывистый ветер до 22 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14 градусов.В Ялте и Алуште дождь. Ночью до +11, днем +14...16 градусов.В Евпатории также дождливо. Ночью +8...10, днем до 14 градусов тепла.В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...11, днем +13...15.Ранее в МЧС предупредили о том, что в ночь на вторник и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромВторой раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправуЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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