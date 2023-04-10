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Второй раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправу

Второй раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправу - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Второй раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправу

Керченская паромная переправа снова стоит. Паромы временно не перевозят транспорт на кубанскую сторону из-за усилившегося ветра. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T19:05

2023-04-10T19:05

2023-04-10T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа снова стоит. Паромы временно не перевозят транспорт на кубанскую сторону из-за усилившегося ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник утром. По информации Керченского морского порта, причиной стал туман. К обеду распогодилось и перевозки возобновились.Как сообщалось, в понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По оценкам Росгидромета, во второй половине дня ожидалось усиление ветра до 17 м/с. Всего с запуска морского сообщения паромы совершили 3 098 рейсов в обе стороны и перевезли в общей сложности 123 608 пассажиров, 99 117 единиц автотранспорта и 12 404 железнодорожных вагона.В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Также штормовое предупреждение из-за ветра и ливней объявлено в Крыму на вторник. Водителям при планировании поездок через переправу рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромТуман остановил работу Керченской паромной переправыАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон

https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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