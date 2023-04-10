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Паромы вновь курсируют через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
Паромы вновь курсируют через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Паромы вновь курсируют через Керченский пролив
Керченская переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T14:10
2023-04-10T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник утром. По информации Керченского морского порта, причиной стал туман. К обеду распогодилось и перевозки возобновились.Как сообщалось, в понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По оценкам Росгидромета, во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Также штормовое предупреждение из-за ветра и ливней объявленов Крыму на вторник. Водителям при планировании поездок через переправу рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-rasskazal-kak-budut-dosmatrivat-avto-na-krymskom-mostu-v-sezon-1127968878.html
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Паромы вновь курсируют через Керченский пролив

МЧС Крыма: Керченская переправа возобновила работу

14:10 10.04.2023 (обновлено: 14:16 10.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник утром. По информации Керченского морского порта, причиной стал туман. К обеду распогодилось и перевозки возобновились.
"Работа Керченской переправы возобновлена. По состоянию на 13:30 движение паромов на переправе осуществляется в штатном режиме", - сообщается в Telegram-канале МЧС.
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Как сообщалось, в понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По оценкам Росгидромета, во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Также штормовое предупреждение из-за ветра и ливней объявленов Крыму на вторник. Водителям при планировании поездок через переправу рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию.
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