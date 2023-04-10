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Паромы вновь курсируют через Керченский пролив

Паромы вновь курсируют через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Паромы вновь курсируют через Керченский пролив

Керченская переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T14:10

2023-04-10T14:10

2023-04-10T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Керченская переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Паромы перестали курсировать через пролив в понедельник утром. По информации Керченского морского порта, причиной стал туман. К обеду распогодилось и перевозки возобновились.Как сообщалось, в понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По оценкам Росгидромета, во второй половине дня ожидается усиление ветра до 17 м/с. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Также штормовое предупреждение из-за ветра и ливней объявленов Крыму на вторник. Водителям при планировании поездок через переправу рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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