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Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-04-11T10:28
2023-04-11T10:28
2023-04-11T10:28
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Погода в Керченском проливеПо оценкам специалистов, в проливе из-за ветра поднялись метровые волны.В Крыму во вторник действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Работа Керченской паромной переправыРаботающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 103 рейса.На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за ветра до 17 м/с и волны
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Действует штормовое предупреждение в связи с сохраняющимся в первой половине дня сильным ветром 12-17 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Погода в Керченском проливе
По оценкам специалистов, в проливе из-за ветра поднялись метровые волны.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 апреля ветер восточный 12-17 м/с, во второй половине дня юго-восточный 5-10 м/с. Кратковременный дождь, местами дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км. Высота волн 70-120 см, температура воздуха +13…15 градусов", - проинформировали в Минтрансе.
В Крыму во вторник действует штормовое предупреждение
. По данным гидрометцентра, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
Работа Керченской паромной переправы
Работающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 103 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 123 868 пассажиров, 99 314 единиц автотранспорта и 12 436 железнодорожных вагонов", - уточнили в министерстве.
На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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