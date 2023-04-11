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Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля

Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-04-11T10:28

2023-04-11T10:28

2023-04-11T10:28

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Погода в Керченском проливеПо оценкам специалистов, в проливе из-за ветра поднялись метровые волны.В Крыму во вторник действует штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Работа Керченской паромной переправыРаботающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 103 рейса.На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается буря с ливнями и штормовым ветромТуман остановил работу Керченской паромной переправыЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолодание

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