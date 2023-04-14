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Работа Керченской переправы приостановлена

Работа Керченской переправы приостановлена - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Работа Керченской переправы приостановлена

Работа Керченской переправы приостановлена из-за техобслуживания причала. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T12:49

2023-04-14T12:49

2023-04-14T12:49

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы приостановлена из-за техобслуживания причала. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Время завершения работ не уточняется. Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Трафик паромной переправыПо информации Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 126 245 пассажиров, 101 314 единиц автотранспорта и 12 728 железнодорожных вагонов. После запуска морского сообщения паромы выполнили 3 160 рейсов.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе ожидается усиление ветраКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

керчь

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, кубань, транспорт, новости, крым, инфографика