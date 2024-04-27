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Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт
Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт
"Не годен к военной службе". Даже это заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) не остановило рядового с позывным "Ялта" - он вернулся за "ленточку", к своим... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T06:55
2024-04-27T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Не годен к военной службе". Даже это заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) не остановило рядового с позывным "Ялта" - он вернулся за "ленточку", к своим. И увольняться не собирается до окончания контракта.В середине ноября прошлого года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт. Сначала он самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, потому что было скучно лежать без дела, потом примчался в региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" в Симферополе с требованием поскорее сделать протез ноги. На следующий день после получения протеза женился, еще через десять дней отправился в Краснодар на спортивный фестиваль "Спорт без барьеров", чтобы "опробовать" протез.Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. Более того, в часть пришел приказ о награждении его Орденом Мужества. И он остался со своими. У него контракт до окончания боевых действий.И поясняет - увольняться и не собирался, хотя была такая возможность. Своим возвращением на службу хочет доказать самому себе, что как бы в жизни ни было тяжело, что бы ни случилось, не надо опускать с руки, а надо двигаться дальше. Только объединившись можно "быстрее победить неофашизм, эту нечисть, которая мешает жить нам, нашим детям, всем мирным людям", продолжает он.В 2014 году Сергей ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России.В марте 2023 году под Артемовском наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес.Рассуждая о том, что с ним случилось, парень признается: "если в жизни нелегко, значит, человек на правильном пути".Поддерживать себя в хорошей физической форме ему помогают регулярные занятия спортом: на турниках и брусьях занимается ежедневно: "Бывает тяжело, конечно, но без этого никуда".Когда-то, еще школьником, "Ялта" занимался боксом и был абсолютным чемпионом в своем весе. Он верит, что без тренеров и наставников этих побед не было бы. Всем людям, которые встречались в его жизни и давали правильные жизненные наставления, он благодарен, потому что это помогло ему стать тем, кем он есть сейчас – защитником своей Родины."Большое спасибо Александру Петровичу Бондарю из села Садовое Нижнегорского района. Именно он когда-то, что называется, вправил мне мозги, стал моим наставником. Также за поддержку и понимание я благодарен своему координатору в Ялте и всему фонду "Защитники Отечества". А еще хочу передать привет в школу № 6, где проводил строевую и уроки ОБЖ", - говорит солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтКраповое братство: как появился крымский "Беркут"
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крым, армия и флот, ялта, нижнегорский район, авторы, вооруженные силы россии, общество, ветераны сво, герои сво
Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт

Крымчанин на протезе вернулся на фронт – продолжение истории одного солдата

06:55 27.04.2024 (обновлено: 07:10 27.04.2024)
 
© РИА Новости КрымРядовой с позывным "Ялта"
Рядовой с позывным Ялта - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Не годен к военной службе". Даже это заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) не остановило рядового с позывным "Ялта" - он вернулся за "ленточку", к своим. И увольняться не собирается до окончания контракта.
В середине ноября прошлого года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт. Сначала он самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, потому что было скучно лежать без дела, потом примчался в региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" в Симферополе с требованием поскорее сделать протез ноги.
На следующий день после получения протеза женился, еще через десять дней отправился в Краснодар на спортивный фестиваль "Спорт без барьеров", чтобы "опробовать" протез.
Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. Более того, в часть пришел приказ о награждении его Орденом Мужества. И он остался со своими. У него контракт до окончания боевых действий.
"Как я вернулся на фронт? Написал рапорт. Если у человека есть желание, есть цель, то он обязательно добьется того, к чему стремится, чего бы ему это не стоило", - говорит Сергей.
И поясняет - увольняться и не собирался, хотя была такая возможность. Своим возвращением на службу хочет доказать самому себе, что как бы в жизни ни было тяжело, что бы ни случилось, не надо опускать с руки, а надо двигаться дальше.
"Сейчас я помогаю ребятам тем, чем могу. Протеза никто и не замечает, - рассказывает Сергей. - Важно не решение комиссии, а мое желание служить, защищать мирное население, детей, стариков и свою семью".
Только объединившись можно "быстрее победить неофашизм, эту нечисть, которая мешает жить нам, нашим детям, всем мирным людям", продолжает он.
В 2014 году Сергей ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России.
В марте 2023 году под Артемовском наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес.
Рассуждая о том, что с ним случилось, парень признается: "если в жизни нелегко, значит, человек на правильном пути".
Поддерживать себя в хорошей физической форме ему помогают регулярные занятия спортом: на турниках и брусьях занимается ежедневно: "Бывает тяжело, конечно, но без этого никуда".
Когда-то, еще школьником, "Ялта" занимался боксом и был абсолютным чемпионом в своем весе. Он верит, что без тренеров и наставников этих побед не было бы. Всем людям, которые встречались в его жизни и давали правильные жизненные наставления, он благодарен, потому что это помогло ему стать тем, кем он есть сейчас – защитником своей Родины.
"Большое спасибо Александру Петровичу Бондарю из села Садовое Нижнегорского района. Именно он когда-то, что называется, вправил мне мозги, стал моим наставником. Также за поддержку и понимание я благодарен своему координатору в Ялте и всему фонду "Защитники Отечества". А еще хочу передать привет в школу № 6, где проводил строевую и уроки ОБЖ", - говорит солдат.
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