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Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт

Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Увольняться не собирается: боец из Крыма с ампутацией вернулся на фронт

"Не годен к военной службе". Даже это заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) не остановило рядового с позывным "Ялта" - он вернулся за "ленточку", к своим... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T06:55

2024-04-27T06:55

2024-04-27T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. "Не годен к военной службе". Даже это заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) не остановило рядового с позывным "Ялта" - он вернулся за "ленточку", к своим. И увольняться не собирается до окончания контракта.В середине ноября прошлого года сайт РИА Новости Крым рассказывал историю военнослужащего с позывным "Ялта", который получил ампутацию голени правой ноги, но, несмотря на травму, не считал себя раненым и хотел вернуться на фронт. Сначала он самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, потому что было скучно лежать без дела, потом примчался в региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" в Симферополе с требованием поскорее сделать протез ноги. На следующий день после получения протеза женился, еще через десять дней отправился в Краснодар на спортивный фестиваль "Спорт без барьеров", чтобы "опробовать" протез.Комиссию боец с позывным "Ялта" проходил в Рязанской области, где находится его воинская часть, от которой его направили. Был признан непригодным к службе. В документе, который он получил на руки, черным по белому написано: "Д - не годен к военной службе". И чуть ниже: "необходимо предоставить освобождение от исполнения обязанностей военной службы на срок до дня исключения военнослужащего из списка личного состава воинской части". Но из списка личного состава бойца не исключили. Более того, в часть пришел приказ о награждении его Орденом Мужества. И он остался со своими. У него контракт до окончания боевых действий.И поясняет - увольняться и не собирался, хотя была такая возможность. Своим возвращением на службу хочет доказать самому себе, что как бы в жизни ни было тяжело, что бы ни случилось, не надо опускать с руки, а надо двигаться дальше. Только объединившись можно "быстрее победить неофашизм, эту нечисть, которая мешает жить нам, нашим детям, всем мирным людям", продолжает он.В 2014 году Сергей ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России.В марте 2023 году под Артемовском наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес.Рассуждая о том, что с ним случилось, парень признается: "если в жизни нелегко, значит, человек на правильном пути".Поддерживать себя в хорошей физической форме ему помогают регулярные занятия спортом: на турниках и брусьях занимается ежедневно: "Бывает тяжело, конечно, но без этого никуда".Когда-то, еще школьником, "Ялта" занимался боксом и был абсолютным чемпионом в своем весе. Он верит, что без тренеров и наставников этих побед не было бы. Всем людям, которые встречались в его жизни и давали правильные жизненные наставления, он благодарен, потому что это помогло ему стать тем, кем он есть сейчас – защитником своей Родины."Большое спасибо Александру Петровичу Бондарю из села Садовое Нижнегорского района. Именно он когда-то, что называется, вправил мне мозги, стал моим наставником. Также за поддержку и понимание я благодарен своему координатору в Ялте и всему фонду "Защитники Отечества". А еще хочу передать привет в школу № 6, где проводил строевую и уроки ОБЖ", - говорит солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтКраповое братство: как появился крымский "Беркут"

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, армия и флот, ялта, нижнегорский район, авторы, вооруженные силы россии, общество, ветераны сво, герои сво