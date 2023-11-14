https://crimea.ria.ru/20231114/ne-schitayu-sebya-ranenym-pochemu-soldaty-vozvraschayutsya-na-front-1132761640.html

Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт

Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт

Сначала Сережа самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, потому что было скучно лежать без дела и потому что больным он себя не считал. Потом примчался в РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T06:53

2023-11-14T06:53

2023-11-14T06:53

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Сначала Сережа самовольно покинул госпиталь в Санкт-Петербурге, потому что было скучно лежать без дела и потому что больным он себя не считал. Потом примчался в региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" в Симферополе с требованием поскорее сделать протез на ампутированную ногу. На следующий день после получения протеза женился, еще через десять дней отправился в Краснодар на спортивный фестиваль "Спорт без барьеров", чтобы "опробовать" новую конечность. Сейчас боец из Ялты находится в Рязанской области, в своей части, и ждет заключения военно-врачебной комиссии. Он хочет вернуться на фронт.Готов возить провизиюВВК он будет проходить в Рязанской области, там, где находится воинская часть, от которой и направят на комиссию. Там решат окончательно, но боец твердо стоит на своем: "раненым себя не считаю".В 2014 году он ушел в ялтинское народное ополчение, через два года уехал добровольцем в Луганск, служил в десантно-штурмовой роте и в разведбатальоне. В 2022 году, когда началась спецоперация, подписал контракт с Минобороны России.В марте 2023 году под Артемовском наступил на противопехотную мину. Шли группой, он один подорвался. Говорит, нес пулемет, мина среагировала на вес."Слава Богу, что колено осталось, поставили протез голени. Вообще, это уже мое второе ранение. Первое было в 2019 году. ВОГ (взрыво-осколочная граната – ред.) прилетел в окоп. Тогда обошлось контузией и касательной по ноге, по той, которой уже нет. (Улыбается). Еще осколок в ухе остался, но он не мешает", - признается он.- Как родные и близкие относятся к решению вернуться на фронт? Не отговаривают?- Мама у нас с Димоном (старший брат – ред.) умерла в 2016 году. Есть отец и младшие брат и сестренка от его второго брака. Поддерживают. Да и зачем отговаривать? С детства я никого не слушал. Мне дали жизнь – я сам ею распоряжаюсь.В середине октября Сергей женился. Но жене Марине сразу сказал: женюсь, но вернусь на фронт. Там друзья остались. "Да и как-то чувствую ответственность за то, что если ничего не сделаю, то сюда какая-то мразь придет".Усиленный протез голени, на котором теперь ходит боец, выдержит нагрузку – военный сможет тащить на себе снаряжение в 40-60 килограммов, хоть это будет и непросто.- Кому?- "Мисику", "Призраку", "Модному", "Шахтеру", "Комбату" и нашему командиру "Термиту". Это боевые мои товарищи. В зоне СВО они находятся. Огромный им привет от "Ялтинской жары"!Молодые к протезам привыкают быстроПротез голени усиленной комплектации боец с позывным "Ялта" получил по линии Симферопольского филиал Московского протезно-ортопедического предприятия. За помощью в региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" он обратился в июле. И уже к осени отказался от костылей.И вспоминает, что когда комплектующие были заказаны, "вдруг оказалось, что Сережа женится!"."Как же, думаю, такое торжественное мероприятие, а он без протеза! Озадачила руководителя фонда "Защитники Отечества", вошли в положение, постарались сделать все максимально быстро, - говорит она. – В четверг Сережа встал на протез, а в пятницу – торжественно сочетался браком".По словам Княгницкой, бесплатно получить протезы ветераны СВО могут как в Москве, Санкт-Петербурге, так и в Крыму. Сейчас в очереди на получение - около сорока крымчан."А с протезами ребята свыкаются быстро, адаптируются легко, молодые ведь. Главное, чтобы не падали духом", - подчеркивает она.На фронте ждет семья"Процентов семьдесят людей, которые ушли воевать, уже решили для себя, что иначе поступить не могут, поэтому и возвращаются на фронт даже после серьезных травм и ампутации", - отметил в комментарии РИА Новости Крым заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Дмитрий Воронин.В прошлом он был заместителем командира штурмового батальона "Таврида" с позывным "Юрист"."Существует две причины, почему ребята рвутся обратно. Во-первых, они возвращаются туда, потому что понимают: там семья, боевая семья. Во-вторых, многие не могут найти себя здесь, в мирной жизни", - считает он.- Но ведь здесь родные…- Возможно. Но там, за "лентой", твои братья. И когда ты в тылу, то каждый день просыпаешься с мыслью, что там братья, что по ним стреляют и они терпят какие-то беды. Уже прошел год, как я здесь, а мне все равно хочется вернуться обратно. Хотя супруга и говорит, что если я на такой шаг пойду, она мне ноги поломает, - улыбается Воронин.По его словам, многие солдаты, перенесшие ранения, побудут-побудут дома и возвращаются на фронт. По разным причинам. Потому что меняется отношение к жизни, объясняет Воронин.Во время разговора он не смотрит в глаза, сидит в пол-оборота, отвернувшись к стене и будто глядит в себя."Здесь другой мир и другие правила. Человеку гражданскому хорошо засыпать, когда тишина, а военному… поначалу я спать не мог, потому что тихо было. Потому что, если бомбят, ты понимаешь - куда бьют, а когда тихо, ждешь, что могут сейчас ударить по тебе", - говорит он. И добавляет: "После войны не возвращаются, какими были. Кто-то приходит обратно лучше себя прежнего, кто-то хуже. Но прежними с войны не возвращается никто".По словам Воронина, нередко вернувшимся бойцам нужна психологическая помощь, коррекция и уход. Нельзя допустить, чтобы ветераны СВО замыкались в себе, чтобы оставались без работы. Фонд "Защитники Отечества" помогает с трудоустройством ветеранов спецоперации, социализирует их, а также решает многие другие вопросы. Ветераны СВО как никто другой могут научить подрастающее поколение патриотизму, рассказать детям о реальных подвигах, совершенных сегодня, считает собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоКак ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в КрымуВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

новости сво, герои сво, авторы, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", реабилитация, общество, дмитрий воронин, крым, симферополь, ялта