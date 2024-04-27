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Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
Новый мраморный Пушкинский фонтан появится на берегу реки Салгир в Симферополе в память о пребывании поэта в Крыму и его стихах о полуострове, сказал РИА... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T08:02
2024-04-27T08:02
2024-04-27T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Новый мраморный Пушкинский фонтан появится на берегу реки Салгир в Симферополе в память о пребывании поэта в Крыму и его стихах о полуострове, сказал РИА Новости глава Союза архитекторов республики Крым Кирилл Бабеев.В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города - парка культуры и отдыха "Екатерининский сад". В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, в годы правления которой Крым вошел в состав Российской империи.Открытие фонтана запланировано на сентябрь, к окончанию реконструкции парка культуры и отдыха.По словам Бабеева, фонтан украсит "известный барельеф Пушкина, автопортрет, который он делал пером и его строки известные о "брегах Салгира". Пушкин был проездом в Симферополе во время своего путешествия в Крым в 1820 году. Поэт останавливался в Гурзуфе, где сейчас находится Пушкинский музей, а также посетил Ханский дворец в Бахчисарае. В Гурзуфе Пушкин начал писать поэму "Кавказский пленник". Воспоминания о пребывании в Крыму нашли отражение в поэтических картинках романа "Евгений Онегин".Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "расцветет" к веснеРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
https://crimea.ria.ru/20240229/v-simferopole-privodyat-v-poryadok-zonu-otdykha-u-fontana-savopulo-1135325124.html
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александр пушкин, салгир, симферополь, архитектура, кирилл бабеев, городская среда, крым, новости крыма, культура
Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
Мраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе - архитектор
08:02 27.04.2024 (обновлено: 08:03 27.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Новый мраморный Пушкинский фонтан появится на берегу реки Салгир в Симферополе в память о пребывании поэта в Крыму и его стихах о полуострове, сказал РИА Новости глава Союза архитекторов республики Крым Кирилл Бабеев.
В Симферополе проводится завершающий этап реконструкции одного из старейших скверов города - парка культуры и отдыха "Екатерининский сад". В сквере установлен монумент императрице Екатерине Второй, в годы правления которой Крым вошел в состав Российской империи.
"Важная составляющая этого проекта – сделать Пушкинский фонтан. Он появится недалеко от исторического фонтана Савопуло у реки Салгир и таким образом сложится некий ансамбль", – сказал Бабеев.
Открытие фонтана запланировано на сентябрь, к окончанию реконструкции парка культуры и отдыха.
По словам Бабеева, фонтан украсит "известный барельеф Пушкина, автопортрет, который он делал пером и его строки известные о "брегах Салгира".
"Это будет мраморный фонтан, а не из архитектурного бетона, уже идет его изготовление. Мы уверены, что он станет новой достопримечательностью города", - говорит Бабеев.
Пушкин был проездом в Симферополе во время своего путешествия в Крым в 1820 году. Поэт останавливался в Гурзуфе, где сейчас находится Пушкинский музей, а также посетил Ханский дворец в Бахчисарае. В Гурзуфе Пушкин начал писать поэму "Кавказский пленник". Воспоминания о пребывании в Крыму нашли отражение в поэтических картинках романа "Евгений Онегин".
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