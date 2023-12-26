Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231226/rekonstruktsiya-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-kogda-zavershat-raboty-1133807623.html
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T13:04
2023-12-26T13:33
радио "спутник в крыму"
симферополь
новости крыма
крым
городская среда
благоустройство
михаил афанасьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128241485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ad3ed539a8217c90d34650716d222c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Также, по словам Афанасьева, в рамках программы по благоустройству на следующий год в Симферополе планируют отремонтировать 10 дворовых территорий и провести текущий ремонт некоторых улиц.Он отметил, что в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети "не делаются такие масштабные работы, как замена сетей", что предусмотрено ремонтом капитальным. Но пока, исходя из планов, более глобальные мероприятия власти Симферополя не проводят, чтобы не парализовать транспортные артерии города."С одной стороны, это недостаток, с другой, мы понимаем, какие неудобства влечет капитальный ремонт. Когда перекрыли улицу Караимскую, это было достаточно сложно с учетом того, что сегодня в городе большое количество автомобилей. И, конечно, перекрытие любой улицы, которая является транспортной артерией, накладывает отпечаток на состояние транспортной инфраструктуры по городу в целом: начинаются затруднения в движении и общественного, и индивидуального транспорта. Конечно, хотелось бы все сделать в рамках капитального ремонта сразу же, чтобы все появилось быстро. Но к, сожалению, так не бывает. Поэтому будем двигаться в этом вопросе поэтапно", – сказал глава города.Афанасьев подчеркнул, что независимо от того, текущий или капитальный ремонт улиц планируется, выбор объектов производят на основе анализа трафика, "и таким образом выставляются приоритеты – от более значимых к менее значимым".Также глава города сообщил, что в 2024 году в Симферополе будут оптимизированы процессы, связанные с вывозом мусора, объемы которого увеличились, в частности, в связи с масштабной чисткой в этом году подвалов многоквартирных домов и уборкой тех территорий, которым раньше не уделялось внимание.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, выступая на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, сообщил, что в 2024 году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128241485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eee862fd93e6ea7c697f867623c372f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство, михаил афанасьев
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы

В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц

13:04 26.12.2023 (обновлено: 13:33 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал Афанасьев.
Также, по словам Афанасьева, в рамках программы по благоустройству на следующий год в Симферополе планируют отремонтировать 10 дворовых территорий и провести текущий ремонт некоторых улиц.

"В этом году мы сделали улицу Долгоруковскую, Горького, Героев Аджимушкая, Толстого, переулок Северный. На следующий у нас запланированы к текущему ремонту улица Ракетная, часть в районе Генерала Васильева. Полный список тех, которые ремонтируют, будет на сайте администрации, он в принципе уже есть, но возможны корректировки", – уточнил Афанасьев.

Он отметил, что в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети "не делаются такие масштабные работы, как замена сетей", что предусмотрено ремонтом капитальным. Но пока, исходя из планов, более глобальные мероприятия власти Симферополя не проводят, чтобы не парализовать транспортные артерии города.
"С одной стороны, это недостаток, с другой, мы понимаем, какие неудобства влечет капитальный ремонт. Когда перекрыли улицу Караимскую, это было достаточно сложно с учетом того, что сегодня в городе большое количество автомобилей. И, конечно, перекрытие любой улицы, которая является транспортной артерией, накладывает отпечаток на состояние транспортной инфраструктуры по городу в целом: начинаются затруднения в движении и общественного, и индивидуального транспорта. Конечно, хотелось бы все сделать в рамках капитального ремонта сразу же, чтобы все появилось быстро. Но к, сожалению, так не бывает. Поэтому будем двигаться в этом вопросе поэтапно", – сказал глава города.
Афанасьев подчеркнул, что независимо от того, текущий или капитальный ремонт улиц планируется, выбор объектов производят на основе анализа трафика, "и таким образом выставляются приоритеты – от более значимых к менее значимым".
Также глава города сообщил, что в 2024 году в Симферополе будут оптимизированы процессы, связанные с вывозом мусора, объемы которого увеличились, в частности, в связи с масштабной чисткой в этом году подвалов многоквартирных домов и уборкой тех территорий, которым раньше не уделялось внимание.
"В 2024 году мы будем действовать теми же силами, но уже понимаем какие процессы надо оптимизировать", – заключил Афанасьев.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, выступая на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, сообщил, что в 2024 году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольНовости КрымаКрымГородская средаБлагоустройствоМихаил Афанасьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
14:20Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
14:11Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
13:48В Севастополе запустят еще один бесплатный рейс на Радиогорку
13:18Число претендентов на пост президента России превысило три десятка
13:04Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
12:44Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДК
12:38Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ
12:31Минздрав РК: двое из пострадавших в Феодосии госпитализированы
12:05В Феодосии после атаки ВСУ возобновили движение общественного транспорта
11:47Без глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
11:23Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию увеличилось
11:21Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
11:06Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
11:01Феодосия после атаки ВСУ: что происходит в городе
10:3677 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
10:24Запрет на вывоз патронов и гильз из России продлен
10:13На въезде в Крым перекрыто движение – как организован проезд
10:02Как работает Керченская переправа во вторник
09:57Прокуратура РК контролирует соблюдение прав эвакуированных феодосийцев
Лента новостейМолния