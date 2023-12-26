https://crimea.ria.ru/20231226/rekonstruktsiya-ekaterininskogo-sada-v-simferopole-kogda-zavershat-raboty-1133807623.html
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T13:04
2023-12-26T13:04
2023-12-26T13:33
радио "спутник в крыму"
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благоустройство
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Также, по словам Афанасьева, в рамках программы по благоустройству на следующий год в Симферополе планируют отремонтировать 10 дворовых территорий и провести текущий ремонт некоторых улиц.Он отметил, что в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети "не делаются такие масштабные работы, как замена сетей", что предусмотрено ремонтом капитальным. Но пока, исходя из планов, более глобальные мероприятия власти Симферополя не проводят, чтобы не парализовать транспортные артерии города."С одной стороны, это недостаток, с другой, мы понимаем, какие неудобства влечет капитальный ремонт. Когда перекрыли улицу Караимскую, это было достаточно сложно с учетом того, что сегодня в городе большое количество автомобилей. И, конечно, перекрытие любой улицы, которая является транспортной артерией, накладывает отпечаток на состояние транспортной инфраструктуры по городу в целом: начинаются затруднения в движении и общественного, и индивидуального транспорта. Конечно, хотелось бы все сделать в рамках капитального ремонта сразу же, чтобы все появилось быстро. Но к, сожалению, так не бывает. Поэтому будем двигаться в этом вопросе поэтапно", – сказал глава города.Афанасьев подчеркнул, что независимо от того, текущий или капитальный ремонт улиц планируется, выбор объектов производят на основе анализа трафика, "и таким образом выставляются приоритеты – от более значимых к менее значимым".Также глава города сообщил, что в 2024 году в Симферополе будут оптимизированы процессы, связанные с вывозом мусора, объемы которого увеличились, в частности, в связи с масштабной чисткой в этом году подвалов многоквартирных домов и уборкой тех территорий, которым раньше не уделялось внимание.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, выступая на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, сообщил, что в 2024 году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
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Реконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работы
В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц
13:04 26.12.2023 (обновлено: 13:33 26.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым.
В центральном парке "Екатерининский сад" в Симферополе в 2024 году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции – соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал Афанасьев.
Также, по словам Афанасьева, в рамках программы по благоустройству на следующий год в Симферополе планируют отремонтировать 10 дворовых территорий и провести текущий ремонт некоторых улиц.
"В этом году мы сделали улицу Долгоруковскую, Горького, Героев Аджимушкая, Толстого, переулок Северный. На следующий у нас запланированы к текущему ремонту улица Ракетная, часть в районе Генерала Васильева. Полный список тех, которые ремонтируют, будет на сайте администрации, он в принципе уже есть, но возможны корректировки", – уточнил Афанасьев.
Он отметил, что в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети "не делаются такие масштабные работы, как замена сетей", что предусмотрено ремонтом капитальным. Но пока, исходя из планов, более глобальные мероприятия власти Симферополя не проводят, чтобы не парализовать транспортные артерии города.
"С одной стороны, это недостаток, с другой, мы понимаем, какие неудобства влечет капитальный ремонт. Когда перекрыли улицу Караимскую, это было достаточно сложно с учетом того, что сегодня в городе большое количество автомобилей. И, конечно, перекрытие любой улицы, которая является транспортной артерией, накладывает отпечаток на состояние транспортной инфраструктуры по городу в целом: начинаются затруднения в движении и общественного, и индивидуального транспорта. Конечно, хотелось бы все сделать в рамках капитального ремонта сразу же, чтобы все появилось быстро. Но к, сожалению, так не бывает. Поэтому будем двигаться в этом вопросе поэтапно", – сказал глава города.
Афанасьев подчеркнул, что независимо от того, текущий или капитальный ремонт улиц планируется, выбор объектов производят на основе анализа трафика, "и таким образом выставляются приоритеты – от более значимых к менее значимым".
Также глава города сообщил, что в 2024 году в Симферополе будут оптимизированы процессы, связанные с вывозом мусора, объемы которого увеличились, в частности, в связи с масштабной чисткой в этом году подвалов многоквартирных домов и уборкой тех территорий, которым раньше не уделялось внимание.
"В 2024 году мы будем действовать теми же силами, но уже понимаем какие процессы надо оптимизировать", – заключил Афанасьев.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, выступая на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, сообщил, что в 2024 году в Симферополе планируется ремонт
ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя.
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