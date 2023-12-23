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Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
Ремонт дороги, связывающей села Куприно и Дивное в Симферопольском районе, проведут в следующем году, распоряжение об определении единого подрядчика размещено... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T15:53
2023-12-23T15:53
2023-12-23T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Ремонт дороги, связывающей села Куприно и Дивное в Симферопольском районе, проведут в следующем году, распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале Крыма. Речь в распоряжении идет о ремонте автодороги общего пользования Куприно – Дивное за 243,8 млн рублей, а также о ремонте автомобильной дороги регионального значения граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, на участке с 486 по 859 километр за 71,5 млн.Работы по двум объектам должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог республики.Крым и еще четыре субъекта России получат дополнительно 570 млн рублей на строительство автомобильной инфраструктуры, сообщил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинДве дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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Ремонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районе
Ремонт дороги Куприно – Дивное за 240 млн рублей проведут в Крыму
15:53 23.12.2023 (обновлено: 15:57 23.12.2023)