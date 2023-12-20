https://crimea.ria.ru/20231220/remont-sukhoputnogo-koridora-v-krym-zavershen--khusnullin-1133685619.html

Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин

Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин

Ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T14:46

2023-12-20T14:46

2023-12-20T14:57

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, в процессе работ дорожники также отремонтировали на трассе семь мостов, обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около двух тысяч дорожных знаков и более двух километров бордюрного камня. Кроме того, строители укрепили откосы и нанесли разметку.Сухопутный коридор в Крым проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах. Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос летом. К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на Крымский мост, предпочли открыть для себя новую дорогу. Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиС 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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