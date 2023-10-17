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"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
В следующем году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T14:52
2023-10-17T14:52
ремонт дорог
минтранс крыма
николай лукашенко
логистика
транспорт
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В следующем году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лукашенко, планируется увеличить ширину проезжей части моста, а также укрепить несущие конструкции сооружения.Также в 2024 году начнется ремонт улицы Ленина с расширением пропускной способности перекрестка улиц Пролетарская, Ленина, Воровского и Шмидта, на котором регулярно образуются пробки."Будет проводиться ремонт улицы Ленина, и в целом мы обратим внимание на этот перекресток, чтобы увеличить его пропускную способность и при этом обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Возможен в том числе пересмотр режимов работы светофоров на данном перекрестке", – уточнил министр.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорогВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойОт Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
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ремонт дорог, минтранс крыма, николай лукашенко, логистика, транспорт, новости крыма, симферополь
"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

Минтранс Крыма: в 2024 году в Симферополе отремонтируют улицу Ленина и "горбатый" мост

14:52 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорожного полотна
Ремонт дорожного полотна - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В следующем году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сейчас у нас активно решается вопрос по "горбатому" мосту. Планируем его ремонтировать в следующем году. Сейчас вместе с управлением ГИБДД и администрацией (Симферополя) отрабатываем возможные схемы объезда данного участка, который пользуется спросом у автомобилистов. Соответственно, возникнут определенные трудности, но придется немного потерпеть", - сказал руководитель ведомства.
По словам Лукашенко, планируется увеличить ширину проезжей части моста, а также укрепить несущие конструкции сооружения.
Также в 2024 году начнется ремонт улицы Ленина с расширением пропускной способности перекрестка улиц Пролетарская, Ленина, Воровского и Шмидта, на котором регулярно образуются пробки.
"Будет проводиться ремонт улицы Ленина, и в целом мы обратим внимание на этот перекресток, чтобы увеличить его пропускную способность и при этом обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Возможен в том числе пересмотр режимов работы светофоров на данном перекрестке", – уточнил министр.
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Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.
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Ремонт дорогМинтранс КрымаНиколай ЛукашенкоЛогистикаТранспортНовости КрымаСимферополь
 
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