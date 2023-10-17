https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html

"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт - РИА Новости Крым, 17.10.2023

"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

В следующем году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T14:52

2023-10-17T14:52

2023-10-17T14:52

ремонт дорог

минтранс крыма

николай лукашенко

логистика

транспорт

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В следующем году в Симферополе планируется ремонт ряда значимых в плане транспортной логистики улиц и объектов, в том числе улицы Ленина и так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Лукашенко, планируется увеличить ширину проезжей части моста, а также укрепить несущие конструкции сооружения.Также в 2024 году начнется ремонт улицы Ленина с расширением пропускной способности перекрестка улиц Пролетарская, Ленина, Воровского и Шмидта, на котором регулярно образуются пробки."Будет проводиться ремонт улицы Ленина, и в целом мы обратим внимание на этот перекресток, чтобы увеличить его пропускную способность и при этом обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Возможен в том числе пересмотр режимов работы светофоров на данном перекрестке", – уточнил министр.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:В российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорогВ Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойОт Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской

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симферополь

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ремонт дорог, минтранс крыма, николай лукашенко, логистика, транспорт, новости крыма, симферополь