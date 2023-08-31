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От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской - РИА Новости Крым, 31.08.2023
От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
В Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T17:02
2023-08-31T17:02
2023-08-31T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации, сообщил начальник Службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов.В свою очередь директор департамента реализации мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" Денис Орехов подчеркнул, что претензий к качеству выполненных работ нет.Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Движения по улицам Кавказская и Пролетарская ограничили 3 октября 2022 года. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеУлицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
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крым, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, общество, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, служба автомобильных дорог республики крым
От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
В центре Симферополя открыли сквозной проезд по Пролетарской от Козлова до Ленина
17:02 31.08.2023 (обновлено: 17:45 31.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.
За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации, сообщил начальник Службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов.
"На сегодня выполнено устройство земляного полотна, нижнего слоя покрытия, частично выполнены тротуары. Осталось закончить работы по переустройству сетей связи, интернета и телефона, а также провести работы по благоустройству: тротуары, перильные ограждения, финишный слой асфальта и разметка", – уточнил Тарасов.
В свою очередь директор департамента реализации мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" Денис Орехов подчеркнул, что претензий к качеству выполненных работ нет.
"Финишный третий слой покрытия планируем уложить во второй половине октября, для того чтобы были закончены все работы по благоустройству и устройству полноценного наружного освещения, тротуарной части, и в рамках концепции "Чистое небо" будут убраны под землю все коммуникации, которые сейчас подвешены на опоры", – уточнил Орехов.
Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.
Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября
по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
Движения по улицам Кавказская и Пролетарская ограничили 3 октября 2022 года
. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.
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