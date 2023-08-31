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От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской

От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской - РИА Новости Крым, 31.08.2023

От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской

В Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T17:02

2023-08-31T17:02

2023-08-31T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации, сообщил начальник Службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов.В свою очередь директор департамента реализации мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" Денис Орехов подчеркнул, что претензий к качеству выполненных работ нет.Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Движения по улицам Кавказская и Пролетарская ограничили 3 октября 2022 года. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеУлицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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