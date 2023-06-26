Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
Проезд по Караимской в Симферополе откроют к 1 сентября, тротуары достроят к концу года
14:29 26.06.2023 (обновлено: 14:48 26.06.2023)
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года. Об этом в понедельник журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов.
Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что движение по улице Караимской откроют к осени.
"Завершение строительных и монтажных работ на трех улицах планируется до конца текущего года. К 1 сентября планируется запустить движение по всем полосам без ограничений. При этом до конца года будут проводиться работы по устройству тротуаров, освещению и благоустройству", – сообщил Миронов.
Он добавил, что ремонт выполняется в соответствии с утвержденным планом-графиком, а некоторые виды работ, в частности, замена сетей и укладка асфальта – с опережением.
Миронов уточнил, что контрактом предусмотрено переустройство газопровода среднего и низкого давления, водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, сетей связи и электроснабжения. А также достройка новых сетей ливневой канализации. Кроме того, будут установлены светофоры, уличное освещение со светодиодными светильниками, пешеходные ограждения, тротуары и бордюры.
По словам представителя подрядной организации Дениса Балабы, в ходе капитального ремонта были заменены все коммуникации, которые залегали под дорогой: ливневая и бытовая канализация, теплосети, частично заменен газопровод, водовод – полностью.
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
"Ливневая канализация будет достроена на протяжении всех трех ремонтируемых улиц. Расчетом проектировщиков предусмотрен 300 процентный запас на осадки", – подчеркнул Балаба.
Главной сложностью при проведении капитального ремонта он назвал неучтенные и находящихся в непроектном положении подземные коммуникации.
"В таких случаях на этапе работ приходилось принимать экстренные меры по пересогласованию местоположения сетей, внесению изменений в рабочую документацию, прохождению техсоветов", – пояснил Балаба и добавил, что на данном этапе на улице Караимской таких сложностей уже нет, а на улицах Кавказская и Пролетарская они возникали в первой половине года.
Главный "враг", который может повлиять на сроки сдачи объекта, – погодные условия в виде продолжительных и ливневых дождей, продолжил собеседник. Он пояснил, что ремонтируемые улицы расположены в низине. Во время обильных осадков потоки воды из Старого города затапливают улицы, на которых идет ремонт.
"Работы, которые были выполнены до дождей, смывает. Их приходится переделывать, также требуется день-два на просушку", – пояснил представитель подрядчика. Тем не менее, капитальный ремонт должен быть завершен в срок, резюмировал он.
19 июня, 17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объездаИз-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
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