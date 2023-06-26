https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html

Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября

Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября

Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T14:29

2023-06-26T14:29

2023-06-26T14:48

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

городская среда

симферополь

новости крыма

крым

служба автомобильных дорог республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129633545_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4dbe4365f46d49409d0ddd59fadfb150.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года. Об этом в понедельник журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов.Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что движение по улице Караимской откроют к осени."Завершение строительных и монтажных работ на трех улицах планируется до конца текущего года. К 1 сентября планируется запустить движение по всем полосам без ограничений. При этом до конца года будут проводиться работы по устройству тротуаров, освещению и благоустройству", – сообщил Миронов. Он добавил, что ремонт выполняется в соответствии с утвержденным планом-графиком, а некоторые виды работ, в частности, замена сетей и укладка асфальта – с опережением.По словам представителя подрядной организации Дениса Балабы, в ходе капитального ремонта были заменены все коммуникации, которые залегали под дорогой: ливневая и бытовая канализация, теплосети, частично заменен газопровод, водовод – полностью."Ливневая канализация будет достроена на протяжении всех трех ремонтируемых улиц. Расчетом проектировщиков предусмотрен 300 процентный запас на осадки", – подчеркнул Балаба.Главной сложностью при проведении капитального ремонта он назвал неучтенные и находящихся в непроектном положении подземные коммуникации."В таких случаях на этапе работ приходилось принимать экстренные меры по пересогласованию местоположения сетей, внесению изменений в рабочую документацию, прохождению техсоветов", – пояснил Балаба и добавил, что на данном этапе на улице Караимской таких сложностей уже нет, а на улицах Кавказская и Пролетарская они возникали в первой половине года.Главный "враг", который может повлиять на сроки сдачи объекта, – погодные условия в виде продолжительных и ливневых дождей, продолжил собеседник. Он пояснил, что ремонтируемые улицы расположены в низине. Во время обильных осадков потоки воды из Старого города затапливают улицы, на которых идет ремонт."Работы, которые были выполнены до дождей, смывает. Их приходится переделывать, также требуется день-два на просушку", – пояснил представитель подрядчика. Тем не менее, капитальный ремонт должен быть завершен в срок, резюмировал он.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробкахКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится

https://crimea.ria.ru/20230619/v-simferopole-do-kontsa-leta-zakryty-dve-ulitsy---skhema-obezda-1129484039.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, симферополь, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым