Рейтинг@Mail.ru
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T14:29
2023-06-26T14:48
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
городская среда
симферополь
новости крыма
крым
служба автомобильных дорог республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129633545_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4dbe4365f46d49409d0ddd59fadfb150.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года. Об этом в понедельник журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов.Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что движение по улице Караимской откроют к осени."Завершение строительных и монтажных работ на трех улицах планируется до конца текущего года. К 1 сентября планируется запустить движение по всем полосам без ограничений. При этом до конца года будут проводиться работы по устройству тротуаров, освещению и благоустройству", – сообщил Миронов. Он добавил, что ремонт выполняется в соответствии с утвержденным планом-графиком, а некоторые виды работ, в частности, замена сетей и укладка асфальта – с опережением.По словам представителя подрядной организации Дениса Балабы, в ходе капитального ремонта были заменены все коммуникации, которые залегали под дорогой: ливневая и бытовая канализация, теплосети, частично заменен газопровод, водовод – полностью."Ливневая канализация будет достроена на протяжении всех трех ремонтируемых улиц. Расчетом проектировщиков предусмотрен 300 процентный запас на осадки", – подчеркнул Балаба.Главной сложностью при проведении капитального ремонта он назвал неучтенные и находящихся в непроектном положении подземные коммуникации."В таких случаях на этапе работ приходилось принимать экстренные меры по пересогласованию местоположения сетей, внесению изменений в рабочую документацию, прохождению техсоветов", – пояснил Балаба и добавил, что на данном этапе на улице Караимской таких сложностей уже нет, а на улицах Кавказская и Пролетарская они возникали в первой половине года.Главный "враг", который может повлиять на сроки сдачи объекта, – погодные условия в виде продолжительных и ливневых дождей, продолжил собеседник. Он пояснил, что ремонтируемые улицы расположены в низине. Во время обильных осадков потоки воды из Старого города затапливают улицы, на которых идет ремонт."Работы, которые были выполнены до дождей, смывает. Их приходится переделывать, также требуется день-два на просушку", – пояснил представитель подрядчика. Тем не менее, капитальный ремонт должен быть завершен в срок, резюмировал он.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробкахКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
https://crimea.ria.ru/20230619/v-simferopole-do-kontsa-leta-zakryty-dve-ulitsy---skhema-obezda-1129484039.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129633545_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ef2816de64da8078a43c7cd307e6e858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, городская среда, симферополь, новости крыма, крым, служба автомобильных дорог республики крым
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября

Проезд по Караимской в Симферополе откроют к 1 сентября, тротуары достроят к концу года

14:29 26.06.2023 (обновлено: 14:48 26.06.2023)
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года. Об этом в понедельник журналистам сообщил начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов.
Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что движение по улице Караимской откроют к осени.
"Завершение строительных и монтажных работ на трех улицах планируется до конца текущего года. К 1 сентября планируется запустить движение по всем полосам без ограничений. При этом до конца года будут проводиться работы по устройству тротуаров, освещению и благоустройству", – сообщил Миронов.
Он добавил, что ремонт выполняется в соответствии с утвержденным планом-графиком, а некоторые виды работ, в частности, замена сетей и укладка асфальта – с опережением.

Миронов уточнил, что контрактом предусмотрено переустройство газопровода среднего и низкого давления, водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, сетей связи и электроснабжения. А также достройка новых сетей ливневой канализации. Кроме того, будут установлены светофоры, уличное освещение со светодиодными светильниками, пешеходные ограждения, тротуары и бордюры.

По словам представителя подрядной организации Дениса Балабы, в ходе капитального ремонта были заменены все коммуникации, которые залегали под дорогой: ливневая и бытовая канализация, теплосети, частично заменен газопровод, водовод – полностью.
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
1 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
2 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
3 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 3
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
© РИА Новости Крым
"Ливневая канализация будет достроена на протяжении всех трех ремонтируемых улиц. Расчетом проектировщиков предусмотрен 300 процентный запас на осадки", – подчеркнул Балаба.
Главной сложностью при проведении капитального ремонта он назвал неучтенные и находящихся в непроектном положении подземные коммуникации.
"В таких случаях на этапе работ приходилось принимать экстренные меры по пересогласованию местоположения сетей, внесению изменений в рабочую документацию, прохождению техсоветов", – пояснил Балаба и добавил, что на данном этапе на улице Караимской таких сложностей уже нет, а на улицах Кавказская и Пролетарская они возникали в первой половине года.
Главный "враг", который может повлиять на сроки сдачи объекта, – погодные условия в виде продолжительных и ливневых дождей, продолжил собеседник. Он пояснил, что ремонтируемые улицы расположены в низине. Во время обильных осадков потоки воды из Старого города затапливают улицы, на которых идет ремонт.
"Работы, которые были выполнены до дождей, смывает. Их приходится переделывать, также требуется день-два на просушку", – пояснил представитель подрядчика. Тем не менее, капитальный ремонт должен быть завершен в срок, резюмировал он.
Дорожные работы
19 июня, 17:38
В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объездаИз-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщил, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробках
Когда закончат капремонт улиц в центре Симферополя
Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
 
Ремонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогГородская средаСимферопольНовости КрымаКрымСлужба автомобильных дорог Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса
14:46В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
14:29Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
14:23Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
14:10Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
13:57В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
13:42Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
13:27Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
13:15Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
13:04Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
12:54Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
12:44Украина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лавры
12:34На детской площадке в Симферополе собака напала на ребенка
12:26"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште
12:18Пять дней после ЧП на Чонгарском мосту – как проехать в Крым
11:52ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины
11:47Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
11:18Режим КТО отменен во всех регионах: "Вагнер" ушел
11:02Что происходит в Артемовске и на флангах города – данные Пушилина
10:46В Севастополе рухнула опора сети – троллейбусы изменили схему движения
Лента новостейМолния