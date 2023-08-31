https://crimea.ria.ru/20230831/ulitsu-karaimskuyu-v-simferopole-osvobodyat-ot-provodov-1131054797.html
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T09:12
2023-08-31T09:12
2023-08-31T09:12
радио "спутник в крыму"
крым
юрий гоцанюк
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
симферополь
общество
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, в 2014 году в нормативном состоянии было около 12% дорог, на сегодняшний день – 39%. И до конца года планируют увеличить это количество до 44%. Приоритетность ремонта дорог определяет каждый муниципалитет."На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км. Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказал Гоцанюк.Завершается ремонт ключевых дорог в центре Симферополя. Так, к 1 сентября планируется закончить работы, в том числе по укладке тротуара, на улице Толстого. Практически полностью сделан тротуар и на Шмидта, в ближайшие дни там начнутся работы по озеленению. На Караимской произведена замена всех коммуникаций, запуск рабочего движения по ней планируется 31 августа в 15:00.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срокаКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html
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крым, юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, общество, новости крыма, городская среда
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
Гоцанюк: в Крыму за девять лет втрое выросло число качественных дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым.
Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По его словам, в 2014 году в нормативном состоянии было около 12% дорог, на сегодняшний день – 39%. И до конца года планируют увеличить это количество до 44%. Приоритетность ремонта дорог определяет каждый муниципалитет.
"На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км. Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказал Гоцанюк.
Завершается ремонт ключевых дорог в центре Симферополя. Так, к 1 сентября планируется закончить работы, в том числе по укладке тротуара, на улице Толстого. Практически полностью сделан тротуар и на Шмидта, в ближайшие дни там начнутся работы по озеленению. На Караимской произведена замена всех коммуникаций, запуск рабочего движения по ней планируется 31 августа в 15:00.
"Объект строился год, он не простой, сложность заключалась в замене всех коммуникаций – труб водоотведения, связи, газоснабжения. Работы велись на глубине от 5 до 7 метров, - проинформировал он. – Запуск рабочего движения позволит транспорту двигаться по Караимской, при этом параллельно на тротуарах будет вестись укладка плитки. Также идет реализация проекта "Чистое небо", в рамках которого все провода и электрику уберут вниз. Планируется выполнить эту работу до 1 октября".
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
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