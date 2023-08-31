https://crimea.ria.ru/20230831/ulitsu-karaimskuyu-v-simferopole-osvobodyat-ot-provodov-1131054797.html

Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов

Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов

Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T09:12

2023-08-31T09:12

2023-08-31T09:12

радио "спутник в крыму"

крым

юрий гоцанюк

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, в 2014 году в нормативном состоянии было около 12% дорог, на сегодняшний день – 39%. И до конца года планируют увеличить это количество до 44%. Приоритетность ремонта дорог определяет каждый муниципалитет."На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км. Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказал Гоцанюк.Завершается ремонт ключевых дорог в центре Симферополя. Так, к 1 сентября планируется закончить работы, в том числе по укладке тротуара, на улице Толстого. Практически полностью сделан тротуар и на Шмидта, в ближайшие дни там начнутся работы по озеленению. На Караимской произведена замена всех коммуникаций, запуск рабочего движения по ней планируется 31 августа в 15:00.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срокаКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html

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крым, юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, общество, новости крыма, городская среда