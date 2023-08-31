Рейтинг@Mail.ru
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230831/ulitsu-karaimskuyu-v-simferopole-osvobodyat-ot-provodov-1131054797.html
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T09:12
2023-08-31T09:12
радио "спутник в крыму"
крым
юрий гоцанюк
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
симферополь
общество
новости крыма
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129633414_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a807409f4e5d516ddaf3c6b9d3b30a42.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, в 2014 году в нормативном состоянии было около 12% дорог, на сегодняшний день – 39%. И до конца года планируют увеличить это количество до 44%. Приоритетность ремонта дорог определяет каждый муниципалитет."На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км. Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказал Гоцанюк.Завершается ремонт ключевых дорог в центре Симферополя. Так, к 1 сентября планируется закончить работы, в том числе по укладке тротуара, на улице Толстого. Практически полностью сделан тротуар и на Шмидта, в ближайшие дни там начнутся работы по озеленению. На Караимской произведена замена всех коммуникаций, запуск рабочего движения по ней планируется 31 августа в 15:00.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срокаКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
https://crimea.ria.ru/20230626/kapremont-na-karaimskoy-v-simferopole-kakie-raboty-vypolnyat-k-1-sentyabrya-1129633927.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129633414_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a30dab0cbdaf59322e92d9320088257.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, общество, новости крыма, городская среда
Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов

Гоцанюк: в Крыму за девять лет втрое выросло число качественных дорог

09:12 31.08.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Число качественных дорог в Крыму за девять лет выросло втрое, сейчас в нормативном состоянии находится около 40% автодорожной сети. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, в 2014 году в нормативном состоянии было около 12% дорог, на сегодняшний день – 39%. И до конца года планируют увеличить это количество до 44%. Приоритетность ремонта дорог определяет каждый муниципалитет.
"На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 км. Общая сумма – 4,2 млрд рублей, это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", - рассказал Гоцанюк.
Завершается ремонт ключевых дорог в центре Симферополя. Так, к 1 сентября планируется закончить работы, в том числе по укладке тротуара, на улице Толстого. Практически полностью сделан тротуар и на Шмидта, в ближайшие дни там начнутся работы по озеленению. На Караимской произведена замена всех коммуникаций, запуск рабочего движения по ней планируется 31 августа в 15:00.
"Объект строился год, он не простой, сложность заключалась в замене всех коммуникаций – труб водоотведения, связи, газоснабжения. Работы велись на глубине от 5 до 7 метров, - проинформировал он. – Запуск рабочего движения позволит транспорту двигаться по Караимской, при этом параллельно на тротуарах будет вестись укладка плитки. Также идет реализация проекта "Чистое небо", в рамках которого все провода и электрику уберут вниз. Планируется выполнить эту работу до 1 октября".
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев ранее сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
26 июня, 14:29
Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
Читайте также на РИА Новости Крым:
Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока
Когда закончат капремонт улиц в центре Симферополя
Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЮрий ГоцанюкРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогСимферопольОбществоНовости КрымаГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Пожар в горах Геленджика ликвидирован
11:49Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять
11:45Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк
11:39Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
11:20Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
11:18Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
11:02Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
10:50В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России
10:30Небывалый урожай: Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
10:22Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик
10:01Диверсионную группу спецназа Украины разгромили в Брянской области
09:37В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
09:15Новым министром обороны Украины станет советник Джемилева – депутат Рады
09:12Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводов
08:44Цифровизация питания: в школах введут специальную карту для оплаты обедов
08:27Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны
08:02Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
07:41Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
07:22В Симферополе с осени станет больше общественного транспорта
06:32Пониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 году
Лента новостейМолния