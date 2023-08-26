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Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока
Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока
Рабочее движение по улице Караимская в Симферополе планируют запустить в августе. Об этом после посещения стройплощадки сообщил глава правительства РК Юрий... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T12:31
2023-08-26T12:31
юрий гоцанюк
совет министров рк
новости крыма
симферополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Рабочее движение по улице Караимская в Симферополе планируют запустить в августе. Об этом после посещения стройплощадки сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.В ходе работ по реконструкции дороги были полностью заменены все коммуникации – газопровод среднего и низкого давления, водопровод, теплотрассы, сети связи и электроснабжения.Также к 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по улице Толстого, в том числе укладку тротуара. Практически полностью сделан тротуар на улице Шмидта, в ближайшие дни здесь начнутся работы по озеленению. Также к началу осени должны быть завершены работы по благоустройству территории и установке дорожных ограждений по проспекту Победы.Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробкахКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
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юрий гоцанюк, совет министров рк, новости крыма, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, михаил афанасьев
Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока

Гоцанюк: движение по Караимской для всех видов транспорта откроют 31 августа

12:31 26.08.2023
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция дороги по улице Караимская в Симферополе
Реконструкция дороги по улице Караимская в Симферополе
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Рабочее движение по улице Караимская в Симферополе планируют запустить в августе. Об этом после посещения стройплощадки сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.
В ходе работ по реконструкции дороги были полностью заменены все коммуникации – газопровод среднего и низкого давления, водопровод, теплотрассы, сети связи и электроснабжения.

"Рабочее движение здесь планируется запустить 31 августа", – написал в своем Telegram-канале Гоцанюк и подчеркнул, что "таким образом, поручение Главы Крыма будет выполнено".

Также к 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по улице Толстого, в том числе укладку тротуара. Практически полностью сделан тротуар на улице Шмидта, в ближайшие дни здесь начнутся работы по озеленению. Также к началу осени должны быть завершены работы по благоустройству территории и установке дорожных ограждений по проспекту Победы.
Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.
Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.
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Юрий ГоцанюкСовет министров РКНовости КрымаСимферопольРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымМихаил Афанасьев
 
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