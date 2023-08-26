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Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока

Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока

Рабочее движение по улице Караимская в Симферополе планируют запустить в августе. Об этом после посещения стройплощадки сообщил глава правительства РК Юрий... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T12:31

2023-08-26T12:31

2023-08-26T12:31

юрий гоцанюк

совет министров рк

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михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Рабочее движение по улице Караимская в Симферополе планируют запустить в августе. Об этом после посещения стройплощадки сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.В ходе работ по реконструкции дороги были полностью заменены все коммуникации – газопровод среднего и низкого давления, водопровод, теплотрассы, сети связи и электроснабжения.Также к 1 сентября планируется завершить ремонт дороги по улице Толстого, в том числе укладку тротуара. Практически полностью сделан тротуар на улице Шмидта, в ближайшие дни здесь начнутся работы по озеленению. Также к началу осени должны быть завершены работы по благоустройству территории и установке дорожных ограждений по проспекту Победы.Ранее начальник отдела организации строительства Службы автомобильных дорог РК Константин Миронов заверил, что автомобильное движение по улицам Караимская, Кавказская и Пролетарская в Симферополе запустят к 1 сентября по всем полосам без ограничений. При этом обустройство тротуаров, уличного освещения и озеленение подрядчик должен завершить к концу года.Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в свою очередь сообщал, что капитальный ремонт улиц Пролетарская и Караимская в Симферополе планируют завершить этой осенью, работы ведутся с опережением графика. Изначально подрядчик планировал завершить работы на этих улицах в июне, однако погода внесла коррективы в график.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно "стоит" в пробкахКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, совет министров рк, новости крыма, симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, михаил афанасьев