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В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T21:17
2023-08-28T21:17
2023-08-28T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог республики. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Уточняется, что ремонт этого участка трассы обеспечит безопасное движение транзитного транспорта и повысит комфорт для местных жителей.Как сообщалось, дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКак будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
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В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
Минтранс: в Крыму обновляют 10-километровый участок дороги "Таврида" – Заветное