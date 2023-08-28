Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-obnovlyayut-dorogu-tavrida--zavetnoe-1130999976.html
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное - РИА Новости Крым, 28.08.2023
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T21:17
2023-08-28T21:17
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
трасса таврида
общество
транспорт
новости крыма
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcb7122fcf8bb870e032411ebfa901ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог республики. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Уточняется, что ремонт этого участка трассы обеспечит безопасное движение транзитного транспорта и повысит комфорт для местных жителей.Как сообщалось, дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту МирныйКак будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3f6c9f63e85c9c1940dfb66be60df059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, трасса таврида, общество, транспорт, новости крыма, минтранс крыма
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное

Минтранс: в Крыму обновляют 10-километровый участок дороги "Таврида" – Заветное

21:17 28.08.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. В Крыму обновляют 10-километровый участок автодороги межмуниципального значения "Таврида" – Заветное, заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог республики. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.

"В настоящий момент завершены работы по фрезерованию, частичной замене дорожного основания и укладке выравнивающего слоя. Активным темпом ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, после чего рабочие приступят к обустройству обочин", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ремонт этого участка трассы обеспечит безопасное движение транзитного транспорта и повысит комфорт для местных жителей.
Как сообщалось, дорожники приступили к укладке асфальта на участке подъезда от трассы "Таврида" до Керченского шоссе в Феодосии. В рамках работ двухполосный участок расширят до четырех полос, пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный
Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогТрасса ТавридаОбществоТранспортНовости КрымаМинтранс Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31У Зеленского заявили, что Запад дал добро на удары по Крыму
22:07Главные новости Крыма: 28 августа
21:41Ружье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
21:17В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
20:49Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
20:35Чему посвятили новый дневник севастопольского школьника
20:19Российские истребители отогнали беспилотники ВВС США от Крыма
19:55Учения в Керчи: где нельзя ходить, летать и плавать
19:39В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
19:27На мысе Херсонес будут тренироваться противодиверсионные расчеты
19:06Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературы
18:38Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор
18:14Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника
17:57В Севастополе число первых классов бьет рекорды
17:36Путин "внес" Крымский мост в новые учебники по истории России
17:20Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя
16:46Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев
16:01Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт
15:46В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя
15:26Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
Лента новостейМолния