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Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
В Крыму завершается строительство сооружений инженерной защиты и капитальный ремонт дороги в поселке Орджоникидзе после обвала и оползня. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T17:29
2023-12-25T17:29
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
феодосия
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершается строительство сооружений инженерной защиты и капитальный ремонт дороги в поселке Орджоникидзе после обвала и оползня. Об этом сообщили в Службе автодорог РК.В ведомстве напомнили, что на участке протяженностью 864 метра оползневыми процессами было разрушено полотно автомобильной дороги, ведущей к заводу "Гидроприбор".Кроме того, для увеличения удерживающей способности сооружения выполнено устройство 29 буроинъекционных анкерных свай длиной от 21 до 30 метров, общей длиной 777 метров.С целью долговременной защиты участка дороги от скально-обвальных процессов установили противокамнепадную драпировку опасного склона площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров."В настоящий момент пропускная способность дороги восстановлена, ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина тротуара - два метра, а также устроено наружное освещение", – добавили в Службе автодорог.Стоимость мероприятия составила 252,385 млн рублей. Работы планируется завершить 30 декабря 2023 года. Они финансировались за счет средств программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".Весной в минтрансе Крыма сообщили о получении 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в период с 2023 по 2025 год. К наиболее значимым министр Николай Лукашенко отнес строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км, капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дорогиВ Крыму подрядчик просит еще полмиллиарда рублей на строительство трассы
https://crimea.ria.ru/20231205/gibel-bukhty-provato-v-krymu-ocherednoy-stroitelnyy-skandal-na-plyazhe-1133331628.html
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служба автомобильных дорог республики крым, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, феодосия, новости крыма, крым, орджоникидзе
Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала

В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену

17:29 25.12.2023
 
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму завершается строительство сооружений инженерной защиты и капитальный ремонт дороги в поселке Орджоникидзе после обвала и оползня. Об этом сообщили в Службе автодорог РК.
В ведомстве напомнили, что на участке протяженностью 864 метра оползневыми процессами было разрушено полотно автомобильной дороги, ведущей к заводу "Гидроприбор".
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
"В короткие сроки реализованы сложные технические решения, устроена низовая железобетонная подпорная стена длиной 49,6 метров, состоящая из девяти секций на свайном основании, выполненном из 22 буронабивных свай длиной от 6 до 14 метров и диаметром от 1000 до 1200 мм, общей длиной 244 метров", – говорится в сообщении.
Кроме того, для увеличения удерживающей способности сооружения выполнено устройство 29 буроинъекционных анкерных свай длиной от 21 до 30 метров, общей длиной 777 метров.
С целью долговременной защиты участка дороги от скально-обвальных процессов установили противокамнепадную драпировку опасного склона площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров.
"В настоящий момент пропускная способность дороги восстановлена, ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина тротуара - два метра, а также устроено наружное освещение", – добавили в Службе автодорог.
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
© ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"
В поселке Орджоникидзе восстановили дорогу и построили подпорную стену
Стоимость мероприятия составила 252,385 млн рублей. Работы планируется завершить 30 декабря 2023 года. Они финансировались за счет средств программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".
Весной в минтрансе Крыма сообщили о получении 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в период с 2023 по 2025 год. К наиболее значимым министр Николай Лукашенко отнес строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км, капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".
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