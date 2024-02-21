https://crimea.ria.ru/20240221/massovaya-obrezka-derevev-v-simferopole-kakov-poryadok-i-zachem-eto-nuzhno-1135102914.html

Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно

Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно

В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. С какой целью это делается и каков порядок действий, если жители хотят самостоятельно облагородить РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T06:43

2024-02-21T06:43

2024-02-21T05:05

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. С какой целью это делается и каков порядок действий, если жители хотят самостоятельно облагородить свои придомовые территории, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексей Уваров.По словам специалиста, порядок обеспечения сохранности зеленых насаждений регулируется постановлением администрации города. Существует комиссия, в которую входят представители общественного совета, министерства экологии, депутаты. Она выносит заключение, необходим ли снос дерева, если оно аварийное, или же требуется санитарная обрезка.Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно, например, повреждение линий электропередачи. В любом случае на месте аварийного дерева предусмотрена высадка саженца: в Симферополе в этом году запланировано высадить 2,5 тысяч саженцев деревьев.Алексей Уваров уточнят, что Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя отвечает за деревья, которые находятся на муниципальной земле, в частности в парках, скверах, улично-дорожной сети. Что же касается благоустройства дворовых территорий, сноса деревьев, их санитарной обрезки, высадки саженцев, растений по желанию жильцов многоквартирных домов, то этот вопрос решается либо с управляющей компанией, либо на собрании собственников.Специалист также сообщил, что при необходимости во время проведения работ в целях безопасности будет перекрываться движение.Так, 21 февраля в связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов будет ограничено движение в Симферополе на участках улицы Гоголя (от Проспекта Кирова до улицы Героев Аджимушкая), предупредили в администрации столицы Крыма. Также в городской администрации уточнили, что в связи с ограничением движения на период проведения работ будет изменен путь следования муниципальных автобусных маршрутов №59 "ул. Ракетная – пл. Амет-Хана Султана (рынок "Центральный")" и №4 "Неаполь Скифский – Льдозаводское".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, новости крыма, благоустройство, природа, крым