https://crimea.ria.ru/20231103/v-simferopole-spilivayut-derevya-kak-vychislyayut-avariynye-1132534640.html

В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные

В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные - РИА Новости Крым, 03.11.2023

В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные

В Симферополе регулярно проводят работы по сносу аварийных деревьев. Об этих и других работах, которые традиционно проводятся в столице Крыма осенью, рассказал... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T07:43

2023-11-03T07:43

2023-11-03T07:43

симферополь

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новости

благоустройство

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городская среда

антон гумен

мбу "город"

жкх крыма и севастополя

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Директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен Директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе регулярно проводят работы по сносу аварийных деревьев. Об этих и других работах, которые традиционно проводятся в столице Крыма осенью, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.По словам Антона Гумена, по поводу аварийного дерева граждане могут обратиться в департамент городского хозяйства администрации. Там рассмотрят заявление. На место выедет комиссия и обследует зеленое насаждение. После примут решение, действительно ли оно аварийное, требуется ли его снос.Самые очевидные признаки аварийного насаждения – его сухость и отсутствие цветения. Однако нередко бывает, что снаружи дерево зеленое, но при сильном ветре оно падает. Тогда становится видно, что в стволе происходили нездоровые процессы. Поэтому и существует специальная комиссия, которая принимает решение после детального осмотра, поясняет Гумен.Помимо спила аварийных деревьев, сотрудники муниципального учреждения "Город" осенью регулярно проводят уборку опавшей листвы. Этим занимается порядка 500 человек, которые используют специальную технику.Также в Симферополе продолжают облагораживать газоны. Сейчас заканчиваются работы по обустройству придорожной территории на улице Севастопольская. Туда завезено уже более двух тысяч кубических метров грунта. Его разровняют, после чего засеют газонной травой.Полив – еще один фронт работ муниципального учреждения "Город". В этом году из-за аномально теплой и сухой осени полив зеленых насаждений продлили на месяц и проводят его днем и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская столица избавится от "серых зон" в уборке дворов и улицМэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 годуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

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симферополь, новости, благоустройство, крым, городская среда, антон гумен, мбу "город", жкх крыма и севастополя