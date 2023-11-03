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В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
В Симферополе регулярно проводят работы по сносу аварийных деревьев. Об этих и других работах, которые традиционно проводятся в столице Крыма осенью, рассказал... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T07:43
2023-11-03T07:43
симферополь
радио "спутник в крыму"
новости
благоустройство
крым
городская среда
антон гумен
мбу "город"
жкх крыма и севастополя
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Директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен
Директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе регулярно проводят работы по сносу аварийных деревьев. Об этих и других работах, которые традиционно проводятся в столице Крыма осенью, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.По словам Антона Гумена, по поводу аварийного дерева граждане могут обратиться в департамент городского хозяйства администрации. Там рассмотрят заявление. На место выедет комиссия и обследует зеленое насаждение. После примут решение, действительно ли оно аварийное, требуется ли его снос.Самые очевидные признаки аварийного насаждения – его сухость и отсутствие цветения. Однако нередко бывает, что снаружи дерево зеленое, но при сильном ветре оно падает. Тогда становится видно, что в стволе происходили нездоровые процессы. Поэтому и существует специальная комиссия, которая принимает решение после детального осмотра, поясняет Гумен.Помимо спила аварийных деревьев, сотрудники муниципального учреждения "Город" осенью регулярно проводят уборку опавшей листвы. Этим занимается порядка 500 человек, которые используют специальную технику.Также в Симферополе продолжают облагораживать газоны. Сейчас заканчиваются работы по обустройству придорожной территории на улице Севастопольская. Туда завезено уже более двух тысяч кубических метров грунта. Его разровняют, после чего засеют газонной травой.Полив – еще один фронт работ муниципального учреждения "Город". В этом году из-за аномально теплой и сухой осени полив зеленых насаждений продлили на месяц и проводят его днем и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская столица избавится от "серых зон" в уборке дворов и улицМэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 годуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
https://crimea.ria.ru/20230917/chistoe-nebo-kogda-ulitsy-simferopolya-osvobodyat-ot-provodov-1131378226.html
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симферополь, новости, благоустройство, крым, городская среда, антон гумен, мбу "город", жкх крыма и севастополя
В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные

Решение по сносу аварийных деревьев в Симферополе принимает специальная комиссия

07:43 03.11.2023
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоСпиленные тополя на ул. Киевской в Симферополе
Спиленные тополя на ул. Киевской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Влад Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе регулярно проводят работы по сносу аварийных деревьев. Об этих и других работах, которые традиционно проводятся в столице Крыма осенью, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.

"Спил аварийных деревьев – круглогодичная работа. У нас есть бригада, которая работает по их сносу. Есть определенная процедура. Комиссия в администрации города обследует зеленые насаждения. По ее заключению выдаются порубочные билеты, на основании которых наша бригада выезжает и сносит аварийные деревья", – объяснил он.

Директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен
07:43
По словам Антона Гумена, по поводу аварийного дерева граждане могут обратиться в департамент городского хозяйства администрации. Там рассмотрят заявление. На место выедет комиссия и обследует зеленое насаждение. После примут решение, действительно ли оно аварийное, требуется ли его снос.
Самые очевидные признаки аварийного насаждения – его сухость и отсутствие цветения. Однако нередко бывает, что снаружи дерево зеленое, но при сильном ветре оно падает. Тогда становится видно, что в стволе происходили нездоровые процессы. Поэтому и существует специальная комиссия, которая принимает решение после детального осмотра, поясняет Гумен.
Помимо спила аварийных деревьев, сотрудники муниципального учреждения "Город" осенью регулярно проводят уборку опавшей листвы. Этим занимается порядка 500 человек, которые используют специальную технику.

"Город зеленый – соответственно, осенью много листвы. Ежедневно мы собираем около 300 метров кубических опавших листьев", – уточняет директор предприятия.

Также в Симферополе продолжают облагораживать газоны. Сейчас заканчиваются работы по обустройству придорожной территории на улице Севастопольская. Туда завезено уже более двух тысяч кубических метров грунта. Его разровняют, после чего засеют газонной травой.
Полив – еще один фронт работ муниципального учреждения "Город". В этом году из-за аномально теплой и сухой осени полив зеленых насаждений продлили на месяц и проводят его днем и ночью.
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