https://crimea.ria.ru/20230111/mer-yalty-nazvala-stoimost-uborki-gorodskikh-ulits-v-2023-godu-1126337865.html

Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году

Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году

Ялтинские власти в этом году потратят 224 млн рублей на уборку города, увеличив расходы по этой статье на 50 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T11:23

2023-01-11T11:23

2023-01-11T11:51

ялта

жкх крыма и севастополя

янина павленко

общество

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ялтинские власти в этом году потратят 224 млн рублей на уборку города, увеличив расходы по этой статье на 50 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.По ее словам, с февраля ялтинские власти сосредоточат работы в поселках, особенное внимание будут уделять состоянию контейнерных площадок. Отдельный контракт заключили на ежедневную уборку Киевской и Московской улиц."Уже в новом году поставили первый рекорд - за праздничную неделю вывезли 70 тонн мусора (обычно 40-50). Надеюсь, что ялтинцы и гости оценят старания, откликнутся уважением к чужому труду и помогут сохранить порядок в нашем городе", – добавила мэр курортной столицы Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработала Ялта на платных парковкахЭхо наводнения: в Ялте активизировались оползниНа набережную Ялты вернулись пальмы

ялта

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ялта, жкх крыма и севастополя, янина павленко, общество, городская среда