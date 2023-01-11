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Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году
Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году
Ялтинские власти в этом году потратят 224 млн рублей на уборку города, увеличив расходы по этой статье на 50 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T11:23
2023-01-11T11:23
2023-01-11T11:51
ялта
жкх крыма и севастополя
янина павленко
общество
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ялтинские власти в этом году потратят 224 млн рублей на уборку города, увеличив расходы по этой статье на 50 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.По ее словам, с февраля ялтинские власти сосредоточат работы в поселках, особенное внимание будут уделять состоянию контейнерных площадок. Отдельный контракт заключили на ежедневную уборку Киевской и Московской улиц."Уже в новом году поставили первый рекорд - за праздничную неделю вывезли 70 тонн мусора (обычно 40-50). Надеюсь, что ялтинцы и гости оценят старания, откликнутся уважением к чужому труду и помогут сохранить порядок в нашем городе", – добавила мэр курортной столицы Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработала Ялта на платных парковкахЭхо наводнения: в Ялте активизировались оползниНа набережную Ялты вернулись пальмы
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ялта, жкх крыма и севастополя, янина павленко, общество, городская среда
Мэр Ялты назвала стоимость уборки городских улиц в 2023 году
Ялтинские власти потратят 224 млн на уборку города
11:23 11.01.2023 (обновлено: 11:51 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ялтинские власти в этом году потратят 224 млн рублей на уборку города, увеличив расходы по этой статье на 50 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
"В этом году выделяем почти 224 млн (плюс 50 млн к прошлому году). Продолжаем работать с фирмой, которая обеспечивает Ялту иногородними помощниками. Сегодня 30 человек расчищают и зеленые зоны, и наводят лоск на дворовых территориях, где ранее было проведено благоустройство", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, с февраля ялтинские власти сосредоточат работы в поселках, особенное внимание будут уделять состоянию контейнерных площадок. Отдельный контракт заключили на ежедневную уборку Киевской и Московской улиц.
"Уже в новом году поставили первый рекорд - за праздничную неделю вывезли 70 тонн мусора (обычно 40-50). Надеюсь, что ялтинцы и гости оценят старания, откликнутся уважением к чужому труду и помогут сохранить порядок в нашем городе", – добавила мэр курортной столицы Крыма.
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