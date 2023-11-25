https://crimea.ria.ru/20231125/padayut-ne-tolko-starye-derevya-dendrolog-o-probleme-ozeleneniya-v-krymu-1132978438.html
Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
В Крыму все чаще во время непогоды появляются сообщения о падающих деревьях. С одной стороны, экстремальным погодным условиям объективно мало что можно... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T20:02
2023-11-25T20:02
2023-11-25T20:02
крым
радио "спутник в крыму"
станислав вишневский
природа
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132746654_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3ab34dc323c69d6edd303ce7c6e81b1d.jpg
Станислав Вишневский о ЧП с упавшими деревьями
Станислав Вишневский о ЧП с упавшими деревьями
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму все чаще во время непогоды появляются сообщения о падающих деревьях. С одной стороны, экстремальным погодным условиям объективно мало что можно противопоставить: иногда ЧП случаются. Но с другой стороны, о чем уже давно говорят дендрологи, есть субъективные факторы, которые могут в разы усугубить ситуацию.В Крыму таким фактором стало старение городских зеленых насаждений и отсутствие системного подхода к этой проблеме у муниципальных чиновников. Когда с деревьями поступают категорически неправильно и что можно было бы делать вместо очевидных ошибок, в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В.И. Вернадского Станислав Вишневский.Нужен индивидуальный подходПо словам специалиста по ландшафтному проектированию, число подобных ЧП могло быть меньше, если бы в городах грамотно проводили инвентаризацию зеленых насаждений.При этом, отмечает дендролог, если дерево старое, это автоматически не означает, что оно аварийное. По сути, к деревьям нужен индивидуальный подход, который будет учитывать и разновидность, и условия произрастания. В зависимости от этого понятие “старости” у разных пород может разниться на десятки лет.Топпинг – не панацея, а варварствоДругая проблема, которая очень часто делает городским деревьям только хуже – так называемая глубокая обрезка. Как пояснил Станислав Вишневский, этот метод применим лишь к отдельным породам деревьев. Применять его без разбора для всех насаждений – варварство, убежден дендролог.Если подходить к обрезке деревьев с позиции науки, то есть породы, которые легко переживают глубокую обрезку. В Крыму к таким деревьям относятся ивы и тополя. Последний, отмечает специалист, можно обрезать до двух третей кроны без ущерба для дерева.Не забывать о компенсацииВ целом для того, чтобы крымские города не теряли свои зеленые зоны, достаточно было бы соблюсти два пункта: системно следить за имеющимися насаждениями и грамотно проводить компенсационное озеленение. Снести аварийное дерево в городских условиях можно по заявлению любого жителя, обеспокоившегося возможной угрозой в своем дворе – соответствующий механизм чаще всего прописан в правилах городского благоустройства. Но важно не забывать вместо него высаживать новые деревья. Причем высаживать такие породы, которые могли бы быть максимально полезными для города и при этом неприхотливыми в уходе.В качестве одного из наиболее удачных вариантов дендролог приводит платан. По словам специалиста, это дерево прекрасно растет, создает обширную тень и отлично очищает воздух от примесей. Деревья этой породы вполне сносно переживают непогоду.Во время ликвидации последствий разыгравшейся в воскресенье и в начале недели непогоды власти многих муниципалитетов сообщали о том, что приходилось десятками убирать упавшие полностью или частично деревья.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаДендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма
https://crimea.ria.ru/20231124/uragan-nakroet-krym-1133035902.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132746654_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f311bfd0d1987f9001843734fddbd3fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, станислав вишневский, природа, погода в крыму
Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
Проблема падающих деревьев может еще больше обостриться в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму все чаще во время непогоды появляются сообщения о падающих деревьях. С одной стороны, экстремальным погодным условиям объективно мало что можно противопоставить: иногда ЧП случаются. Но с другой стороны, о чем уже давно говорят дендрологи, есть субъективные факторы, которые могут в разы усугубить ситуацию.
В Крыму таким фактором стало старение городских зеленых насаждений и отсутствие системного подхода к этой проблеме у муниципальных чиновников. Когда с деревьями поступают категорически неправильно и что можно было бы делать вместо очевидных ошибок, в эфире радио “Спутник в Крыму”
рассказал доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В.И. Вернадского Станислав Вишневский.
Нужен индивидуальный подход
По словам специалиста по ландшафтному проектированию, число подобных ЧП могло быть меньше, если бы в городах грамотно проводили инвентаризацию зеленых насаждений.
“У нас даже существует достаточно емкая нормативная база, которая обязывает проводить инвентаризацию городских насаждений. Во время инвентаризации в обязательном порядке дерево осматривается дендрологами. Если ее проводить и если служба действительно работает с какими-то реальными материалами, то регулярные работы по кронированию и обрезке деревьев должны предотвратить эти несчастные случаи”, – пояснил Вишневский.
При этом, отмечает дендролог, если дерево старое, это автоматически не означает, что оно аварийное. По сути, к деревьям нужен индивидуальный подход, который будет учитывать и разновидность, и условия произрастания. В зависимости от этого понятие “старости” у разных пород может разниться на десятки лет.
“Для каких-то быстрорастущих пород критическим возрастом будет 40-50 лет, а какие-то породы могут дожить и до 100 лет, – приводит примеры ученый. – Кстати, нельзя ориентироваться на тот возраст, который дают, например, учебники по дендрологии. Там указывается максимальный возраст деревьев для естественных условий, в которых растения могут жить и 500, и 600 лет. К сожалению, эти же растения, перенесенные в жесткие урбанистичные условия городской среды, не покажут такой возраст никогда”.
Топпинг – не панацея, а варварство
Другая проблема, которая очень часто делает городским деревьям только хуже – так называемая глубокая обрезка. Как пояснил Станислав Вишневский, этот метод применим лишь к отдельным породам деревьев. Применять его без разбора для всех насаждений – варварство, убежден дендролог.
“Очень часто мы встречаемся с такой ситуацией, что у нас в первую очередь отпадают ветви или падают деревья, над которыми была произведена такая глубокая обрезка, то, что сейчас называют топпингом. По сути, это варварство, когда мы оставляем высокий пень, причем из благих намерений, считая, что такой обрезкой мы предотвратим аварийность этих деревьев. На самом деле это провоцирует их аварийность в силу того, что вновь отрастающие водяные побеги на сильных корнях имеют очень слабую связь с основным стволом. И эти тяжелые водяные ветви в первую очередь попадут в разряд аварийных”, – подчеркнул дендролог.
Если подходить к обрезке деревьев с позиции науки, то есть породы, которые легко переживают глубокую обрезку. В Крыму к таким деревьям относятся ивы и тополя. Последний, отмечает специалист, можно обрезать до двух третей кроны без ущерба для дерева.
“Вообще тополь – это чрезвычайно ценная порода для города, что бы ни говорили об аллергенности тополиного пуха. Это определенно лидер в увлажнении воздуха, в перекачке грунтовых вод в атмосферу, в удалении из воздуха примесей вредных газов и так далее, – перечислил Станислав Вишневский. – Тополь мы действительно в городских условиях должны эксплуатировать 30-40 лет, потом на смену высаживаются молодые саженцы, это вполне возможно. Но это должна быть системная работа”.
Не забывать о компенсации
В целом для того, чтобы крымские города не теряли свои зеленые зоны, достаточно было бы соблюсти два пункта: системно следить за имеющимися насаждениями и грамотно проводить компенсационное озеленение. Снести аварийное дерево в городских условиях можно по заявлению любого жителя, обеспокоившегося возможной угрозой в своем дворе – соответствующий механизм чаще всего прописан в правилах городского благоустройства. Но важно не забывать вместо него высаживать новые деревья. Причем высаживать такие породы, которые могли бы быть максимально полезными для города и при этом неприхотливыми в уходе.
“В свое время сотрудниками нашей кафедры был составлен рекомендованный ассортимент городских насаждений для городов предгорного Крыма. И если мы говорим, например, об обсадке улиц, каких-то промышленных зон, санитарно-защитных зон, где растения испытывают наибольший антропогенный пресс, то здесь, конечно, должны быть растения, которые будут максимально долгое время вести себя совершенно стабильно и без аварийности выполнять свои функции”, – пояснил Станислав Вишневский.
В качестве одного из наиболее удачных вариантов дендролог приводит платан. По словам специалиста, это дерево прекрасно растет, создает обширную тень и отлично очищает воздух от примесей. Деревья этой породы вполне сносно переживают непогоду.
“Я, наверное, не видел еще ни одного случая, чтобы платаны полностью падали, – отметил Вишневский. – Единственное, в этих насаждениях на деревьях наблюдаются сейчас ветви, которые полностью отсыхают, но это уже дело санитарной обрезки, когда надо проехать по улице и убрать эти ветви”.
Во время ликвидации последствий разыгравшейся в воскресенье и в начале недели непогоды власти многих муниципалитетов сообщали
о том, что приходилось десятками убирать упавшие полностью или частично деревья.
Читайте также на РИА Новости Крым: