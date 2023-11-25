https://crimea.ria.ru/20231125/padayut-ne-tolko-starye-derevya-dendrolog-o-probleme-ozeleneniya-v-krymu-1132978438.html

Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

В Крыму все чаще во время непогоды появляются сообщения о падающих деревьях. С одной стороны, экстремальным погодным условиям объективно мало что можно... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T20:02

2023-11-25T20:02

2023-11-25T20:02

крым

радио "спутник в крыму"

станислав вишневский

природа

погода в крыму

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Станислав Вишневский о ЧП с упавшими деревьями Станислав Вишневский о ЧП с упавшими деревьями audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму все чаще во время непогоды появляются сообщения о падающих деревьях. С одной стороны, экстремальным погодным условиям объективно мало что можно противопоставить: иногда ЧП случаются. Но с другой стороны, о чем уже давно говорят дендрологи, есть субъективные факторы, которые могут в разы усугубить ситуацию.В Крыму таким фактором стало старение городских зеленых насаждений и отсутствие системного подхода к этой проблеме у муниципальных чиновников. Когда с деревьями поступают категорически неправильно и что можно было бы делать вместо очевидных ошибок, в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. В.И. Вернадского Станислав Вишневский.Нужен индивидуальный подходПо словам специалиста по ландшафтному проектированию, число подобных ЧП могло быть меньше, если бы в городах грамотно проводили инвентаризацию зеленых насаждений.При этом, отмечает дендролог, если дерево старое, это автоматически не означает, что оно аварийное. По сути, к деревьям нужен индивидуальный подход, который будет учитывать и разновидность, и условия произрастания. В зависимости от этого понятие “старости” у разных пород может разниться на десятки лет.Топпинг – не панацея, а варварствоДругая проблема, которая очень часто делает городским деревьям только хуже – так называемая глубокая обрезка. Как пояснил Станислав Вишневский, этот метод применим лишь к отдельным породам деревьев. Применять его без разбора для всех насаждений – варварство, убежден дендролог.Если подходить к обрезке деревьев с позиции науки, то есть породы, которые легко переживают глубокую обрезку. В Крыму к таким деревьям относятся ивы и тополя. Последний, отмечает специалист, можно обрезать до двух третей кроны без ущерба для дерева.Не забывать о компенсацииВ целом для того, чтобы крымские города не теряли свои зеленые зоны, достаточно было бы соблюсти два пункта: системно следить за имеющимися насаждениями и грамотно проводить компенсационное озеленение. Снести аварийное дерево в городских условиях можно по заявлению любого жителя, обеспокоившегося возможной угрозой в своем дворе – соответствующий механизм чаще всего прописан в правилах городского благоустройства. Но важно не забывать вместо него высаживать новые деревья. Причем высаживать такие породы, которые могли бы быть максимально полезными для города и при этом неприхотливыми в уходе.В качестве одного из наиболее удачных вариантов дендролог приводит платан. По словам специалиста, это дерево прекрасно растет, создает обширную тень и отлично очищает воздух от примесей. Деревья этой породы вполне сносно переживают непогоду.Во время ликвидации последствий разыгравшейся в воскресенье и в начале недели непогоды власти многих муниципалитетов сообщали о том, что приходилось десятками убирать упавшие полностью или частично деревья.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыЕсли на машину упало дерево: юрист объяснил алгоритм возмещения ущербаДендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма

https://crimea.ria.ru/20231124/uragan-nakroet-krym-1133035902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, станислав вишневский, природа, погода в крыму