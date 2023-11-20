https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html

Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции

Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции

В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T11:01

2023-11-20T11:01

2023-11-20T11:45

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

керчь

евпатория

севастополь

алушта

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132906088_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4a43b90bccef5c8fadc81a68e13d9373.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег.Упавшие деревья и подтопления зданий в СевастополеЗа минувшую ночь в городе моряков зафиксировано падение трех деревьев на общегородских территориях: в районе улицы Горпищенко, Музыки и Громова. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По его словам, к утру два дерева были убраны.Также три дерева упали на придомовых территориях. Всего было зафиксировано 75 повреждений кровли многоквартирных домов, 22 устранено, остальные в работе. Кроме того, было три повреждения на линии электропередачи. Все восстановлено силами управляющих компаний.В одном из корпусов школы № 48 прорвало трубу – возникло небольшое подтопление. Последствия устраняются совместно с департаментом образования. На учебном процессе это не отразилось.Также, по словам Горлова, аварийные бригады "Водоканала" круглосуточно объезжают районы города для контроля состояния ливневых решеток, дождеприемных колодцев и принятия необходимых мер для ликвидации последствий непогоды. Оперативно были очищены решетки от наносов грунта, сбитой листвы. Работа продолжается."С 16 ноября по 20 ноября произведена очистка дождеприемных колодцев - 260 штук, и 2000 метров погонных лотков по 39 адресам. Для устранения последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 63 человека личного состава" - уточнил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя.Для устранения повреждений в жилом фонде Севастополя управляющие компании задействовали 15 бригад, 8 единиц техники и 40 специалистов. Диспетчерские службы УК приняли 83 заявки.Десятки упавших деревьев и проблемы с электроснабжением в ЕвпаторииБолее 30 деревьев и большое количество веток повалены ветром в Евпатории. Все воскресенье коммунальные службы работали над тем, чтобы убрать их с проезжих частей и тротуаров. На понедельник запланирован их вывоз, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Поваленные деревья и дорожные знаки в Черноморском районеУстраняют последствия штормового ветра и в Черноморском районе полуострова. Коммунальщики убирают поваленные деревья и дорожные знаки, рассказала глава администрации района Наталья Писарева."Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах района. Все школы и детские сады работают в штатном режиме", - сказала она.Повреждения подпорных стен и подтопления в ЯлтеПорядка 300 обращений по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято за минувшие сутки в Ялте. Мэр напомнила, что владельцам квартир, которые подтоплены дождем из-за ремонта крыши, Фонд капитального ремонта компенсирует затраты, устранив последствия. Упавшие деревья в АлуштеПоследствия непогоды продолжают ликвидировать и в Алуште. "Убираем и вывозим все упавшие деревья - всего упали 42 дерева, из них 39 уже убраны. Ситуацию контролируем. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщила РИА Новости Крым глава администрации Алушты Галина Огнева.По словам мэра, в понедельник в муниципалитете прогнозируется сильный ветер. Всех просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сломанная инсталляция и фонарные столбы в КерчиБолее 250 обращений поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в Керчи. Городские службы и сетевики работают круглосуточно, устраняя аварийные повреждения по заявкам. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Ураганного ветра не выдержали общественная территория "Монета" и несколько фонарных столбов в зоне отдыха на Адмиралтейском. Брусаков заявил, что все элементы будут обязательно восстановлены."В настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника, проезжаемость обеспечена", - заявил министр транспорта Николай Лукашенко.По его словам, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Ситуация находится под контролем.При движении по автомобильным дорогам просят соблюдать максимальные меры безопасности: скоростной режим, отвечающий дорожным и погодным условиям, шины, соответствующие сезону эксплуатации автомобиля, безопасную дистанцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается в КрымуВ Севастополе остановились катера и паромТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях

https://crimea.ria.ru/20231120/metrovye-volny-i-veter-na-kerchenskoy-pereprave-deystvuet-shtormovoe-1132906617.html

https://crimea.ria.ru/20231120/tysyachi-krymchan-ostayutsya-bez-elektrichestva-iz-za-avariy-na-setyakh--1132905587.html

https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-ostanovilis-katera-i-parom-1132903711.html

керчь

евпатория

севастополь

алушта

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, керчь, евпатория, севастополь, алушта, ялта