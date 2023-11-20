https://crimea.ria.ru/20231120/posledstviya-shtorma-v-krymu-slomannye-derevya-stolby-i-installyatsiya-1132908298.html
Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляции
В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T11:01
2023-11-20T11:01
2023-11-20T11:45
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
керчь
евпатория
севастополь
алушта
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег.Упавшие деревья и подтопления зданий в СевастополеЗа минувшую ночь в городе моряков зафиксировано падение трех деревьев на общегородских территориях: в районе улицы Горпищенко, Музыки и Громова. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По его словам, к утру два дерева были убраны.Также три дерева упали на придомовых территориях. Всего было зафиксировано 75 повреждений кровли многоквартирных домов, 22 устранено, остальные в работе. Кроме того, было три повреждения на линии электропередачи. Все восстановлено силами управляющих компаний.В одном из корпусов школы № 48 прорвало трубу – возникло небольшое подтопление. Последствия устраняются совместно с департаментом образования. На учебном процессе это не отразилось.Также, по словам Горлова, аварийные бригады "Водоканала" круглосуточно объезжают районы города для контроля состояния ливневых решеток, дождеприемных колодцев и принятия необходимых мер для ликвидации последствий непогоды. Оперативно были очищены решетки от наносов грунта, сбитой листвы. Работа продолжается."С 16 ноября по 20 ноября произведена очистка дождеприемных колодцев - 260 штук, и 2000 метров погонных лотков по 39 адресам. Для устранения последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 63 человека личного состава" - уточнил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя.Для устранения повреждений в жилом фонде Севастополя управляющие компании задействовали 15 бригад, 8 единиц техники и 40 специалистов. Диспетчерские службы УК приняли 83 заявки.Десятки упавших деревьев и проблемы с электроснабжением в ЕвпаторииБолее 30 деревьев и большое количество веток повалены ветром в Евпатории. Все воскресенье коммунальные службы работали над тем, чтобы убрать их с проезжих частей и тротуаров. На понедельник запланирован их вывоз, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Поваленные деревья и дорожные знаки в Черноморском районеУстраняют последствия штормового ветра и в Черноморском районе полуострова. Коммунальщики убирают поваленные деревья и дорожные знаки, рассказала глава администрации района Наталья Писарева."Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах района. Все школы и детские сады работают в штатном режиме", - сказала она.Повреждения подпорных стен и подтопления в ЯлтеПорядка 300 обращений по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято за минувшие сутки в Ялте. Мэр напомнила, что владельцам квартир, которые подтоплены дождем из-за ремонта крыши, Фонд капитального ремонта компенсирует затраты, устранив последствия. Упавшие деревья в АлуштеПоследствия непогоды продолжают ликвидировать и в Алуште. "Убираем и вывозим все упавшие деревья - всего упали 42 дерева, из них 39 уже убраны. Ситуацию контролируем. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщила РИА Новости Крым глава администрации Алушты Галина Огнева.По словам мэра, в понедельник в муниципалитете прогнозируется сильный ветер. Всех просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сломанная инсталляция и фонарные столбы в КерчиБолее 250 обращений поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в Керчи. Городские службы и сетевики работают круглосуточно, устраняя аварийные повреждения по заявкам. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Ураганного ветра не выдержали общественная территория "Монета" и несколько фонарных столбов в зоне отдыха на Адмиралтейском. Брусаков заявил, что все элементы будут обязательно восстановлены."В настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника, проезжаемость обеспечена", - заявил министр транспорта Николай Лукашенко.По его словам, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Ситуация находится под контролем.При движении по автомобильным дорогам просят соблюдать максимальные меры безопасности: скоростной режим, отвечающий дорожным и погодным условиям, шины, соответствующие сезону эксплуатации автомобиля, безопасную дистанцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается в КрымуВ Севастополе остановились катера и паромТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
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https://crimea.ria.ru/20231120/tysyachi-krymchan-ostayutsya-bez-elektrichestva-iz-za-avariy-na-setyakh--1132905587.html
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, керчь, евпатория, севастополь, алушта, ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе продолжают устранять последствия разгула стихии. Сильный ветер, ливни начались на полуострове на выходных и продолжились в ночь на понедельник. Кроме того, в некоторых районах в понедельник утром выпал первый снег.
Упавшие деревья и подтопления зданий в Севастополе
За минувшую ночь в городе моряков зафиксировано падение трех деревьев на общегородских территориях: в районе улицы Горпищенко, Музыки и Громова. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. По его словам, к утру два дерева были убраны.
Также три дерева упали на придомовых территориях. Всего было зафиксировано 75 повреждений кровли многоквартирных домов, 22 устранено, остальные в работе. Кроме того, было три повреждения на линии электропередачи. Все восстановлено силами управляющих компаний.
"Есть потеки в подъездах, промокание углов. На одном доме завершается капитальный ремонт по кровле. Сорвало защитную пленку, и немного подтопило. Подрядной организации дано поручение: она сделает ремонт жителям, устранит нарушения", - заявил Горлов в Telegram-канале.
В одном из корпусов школы № 48 прорвало трубу – возникло небольшое подтопление. Последствия устраняются совместно с департаментом образования. На учебном процессе это не отразилось.
Также, по словам Горлова, аварийные бригады "Водоканала" круглосуточно объезжают районы города для контроля состояния ливневых решеток, дождеприемных колодцев и принятия необходимых мер для ликвидации последствий непогоды. Оперативно были очищены решетки от наносов грунта, сбитой листвы. Работа продолжается.
"С 16 ноября по 20 ноября произведена очистка дождеприемных колодцев - 260 штук, и 2000 метров погонных лотков по 39 адресам. Для устранения последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 63 человека личного состава" - уточнил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя.
Для устранения повреждений в жилом фонде Севастополя управляющие компании задействовали 15 бригад, 8 единиц техники и 40 специалистов. Диспетчерские службы УК приняли 83 заявки.
Десятки упавших деревьев и проблемы с электроснабжением в Евпатории
Более 30 деревьев и большое количество веток повалены ветром в Евпатории. Все воскресенье коммунальные службы работали над тем, чтобы убрать их с проезжих частей и тротуаров. На понедельник запланирован их вывоз, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
"Сильный ветер и ливень вывели из строя порядка 30 силовых шкафов, по вопросам электроснабжения поступило 29 линейных заявок, продолжается их отработка", - написала мэр в Telegram-канале.
Поваленные деревья и дорожные знаки в Черноморском районе
Устраняют последствия штормового ветра и в Черноморском районе полуострова. Коммунальщики убирают поваленные деревья и дорожные знаки, рассказала глава администрации района Наталья Писарева.
"Также продолжается работа по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах района. Все школы и детские сады работают в штатном режиме", - сказала она.
Повреждения подпорных стен и подтопления в Ялте
Порядка 300 обращений по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято за минувшие сутки в Ялте.
"За минувшие сутки выпало более 55 мм осадков, что привело к повреждениям где-то части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. Упала подпорная стена в Алупке на улице Амет-хана Султана, поврежден мост в Васильевке", - рассказала в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.
Мэр напомнила, что владельцам квартир, которые подтоплены дождем из-за ремонта крыши, Фонд капитального ремонта компенсирует затраты, устранив последствия.
Упавшие деревья в Алуште
Последствия непогоды продолжают ликвидировать и в Алуште.
"Убираем и вывозим все упавшие деревья - всего упали 42 дерева, из них 39 уже убраны. Ситуацию контролируем. Все службы работают в усиленном режиме", - сообщила РИА Новости Крым глава администрации Алушты Галина Огнева.
По словам мэра, в понедельник в муниципалитете прогнозируется сильный ветер. Всех просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Сломанная инсталляция и фонарные столбы в Керчи
Более 250 обращений поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в Керчи. Городские службы и сетевики работают круглосуточно, устраняя аварийные повреждения по заявкам. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"По информации крымской метеорологической службы, ветра такой силы не было последние 10 лет, больше всех под его "удар" попали Черноморский район и Керчь", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ураганного ветра не выдержали общественная территория "Монета" и несколько фонарных столбов в зоне отдыха на Адмиралтейском. Брусаков заявил, что все элементы будут обязательно восстановлены.
Снегопад на Ангарском перевале
"В настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника, проезжаемость обеспечена", - заявил министр транспорта Николай Лукашенко.
По его словам, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Ситуация находится под контролем.
При движении по автомобильным дорогам просят соблюдать максимальные меры безопасности: скоростной режим, отвечающий дорожным и погодным условиям, шины, соответствующие сезону эксплуатации автомобиля, безопасную дистанцию.
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