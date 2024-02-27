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Симферополь "расцветет" к весне

Симферополь "расцветет" к весне - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Симферополь "расцветет" к весне

Центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз. Об этом РИА РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T12:50

2024-02-27T12:50

2024-02-27T12:51

симферополь

горзеленхоз

новости крыма

благоустройство

городская среда

природа

цветы

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.Также виолами засадят городские клумбы, центральные площади, общественные зоны, территории мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Кроме того, Симферополь украсят розами.В преддверии весны в Симферополе также ведутся работы по стрижке кипарисов и кустарников в парке имени Гагарина. Сейчас сотрудники учреждения "Парки столицы" трудятся над созданием "кипарисовой лошади".

симферополь

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2024

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симферополь, горзеленхоз, новости крыма, благоустройство, городская среда, природа, цветы, видео, видео