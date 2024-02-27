Симферополь "расцветет" к весне
В Симферополе высадят 8 тысяч роз и установят 1,5 тысячи кашпо с виолами
12:50 27.02.2024 (обновлено: 12:51 27.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бороненкова.
"Сейчас у нас вовсю идет подготовка к праздничным мероприятиям, которые стартуют уже в начале марта и связаны с 10-й годовщиной Крымской весны. И мы активно высаживаем наши весенние виолы в кашпо – они появятся к 15 марта и будут радовать жителей и гостей города. Всего таких кашпо у нас будет около полутора тысяч", – рассказала она.
Также виолами засадят городские клумбы, центральные площади, общественные зоны, территории мемориалов и памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Кроме того, Симферополь украсят розами.
"Уже ведем активную высадку роз на городских территориях, на данный момент – на проспекте Победы. Думаю, что локации будут добавляться и увеличиваться. Мы заявили цифру в восемь тысяч цветов – это однозначно то количество, которое появится на городских пространствах и будет радовать наших жителей своим цветениям уже этим летом", – подчеркнула Марина Бороненкова.
В преддверии весны в Симферополе также ведутся работы по стрижке кипарисов и кустарников в парке имени Гагарина. Сейчас сотрудники учреждения "Парки столицы" трудятся над созданием "кипарисовой лошади".