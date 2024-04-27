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Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T06:36
2024-04-27T06:38
краснодарский край
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
вениамин кондратьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки пострадавших и серьезных повреждений нет. По его данным, силами ПВО были подавлены более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно

В результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтезаводе в Славянске

06:36 27.04.2024 (обновлено: 06:38 27.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
"В результате попытки террористической атаки возникло возгорание на Славянском НПЗ. Повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки пострадавших и серьезных повреждений нет. По его данным, силами ПВО были подавлены более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
 
Краснодарский крайНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествияВениамин КондратьевМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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