https://crimea.ria.ru/20240427/pozhar-na-neftezavode-v-krasnodarskom-krae-chto-izvestno-1136900247.html
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T06:36
2024-04-27T06:36
2024-04-27T06:38
краснодарский край
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
вениамин кондратьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки пострадавших и серьезных повреждений нет. По его данным, силами ПВО были подавлены более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно
В результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтезаводе в Славянске
06:36 27.04.2024 (обновлено: 06:38 27.04.2024)