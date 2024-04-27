https://crimea.ria.ru/20240427/pozhar-na-neftezavode-v-krasnodarskom-krae-chto-izvestno-1136900247.html

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае: что известно

Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T06:36

2024-04-27T06:36

2024-04-27T06:38

краснодарский край

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

происшествия

вениамин кондратьев

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе произошло после масштабной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Как уточнил губернатор края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки пострадавших и серьезных повреждений нет. По его данным, силами ПВО были подавлены более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)