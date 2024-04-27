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10-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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10-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер
10-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер - РИА Новости Крым, 27.04.2024
10-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер
Транспортные заторы возникли в Сочи по пути из Хосты в Адлер, пробка протяженностью примерно в 10 километров растянулась от Новороссийского шоссе и Хосты до... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Транспортные заторы возникли в Сочи по пути из Хосты в Адлер, пробка протяженностью примерно в 10 километров растянулась от Новороссийского шоссе и Хосты до пансионата "Знание", передает корреспондент РИА Новости.Время в пути из Хосты в Адлер сейчас составляет час при обычных 20 минутах без пробок. Протяженность проблемного участка - примерно 10 километров, заторы образовались в начале улицы Ленина в Адлере. Некоторые пассажиры предпочитают выйти из автобусов и идти пешком.О проблеме заторов в Сочи, особенно в курортный сезон, ранее высказывались эксперты. По мнению местных властей, новый обход Адлера смог бы разгрузить сложные участки трассы Джубга-Сочи, на которых летом пробок становится еще больше.Одним из самых проблемных дорожных участков на текущий момент является Новороссийское шоссе и участок от Хосты до Адлера, гостям города нужно запастись временем, чтобы успеть в аэропорт, дорога к нему, где наблюдаются большие заторы, пока единственная в Сочи.
https://crimea.ria.ru/20240427/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered-1136902135.html
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сочи, адлер, транспорт, новости, кубань, краснодарский край
10-километровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер

Десятикилометровая пробка образовалась на участке автодороги из Сочи в Адлер

09:28 27.04.2024 (обновлено: 09:29 27.04.2024)
 
© РИА Новости КрымАвтомобильная пробка. Архивное фото
Автомобильная пробка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Транспортные заторы возникли в Сочи по пути из Хосты в Адлер, пробка протяженностью примерно в 10 километров растянулась от Новороссийского шоссе и Хосты до пансионата "Знание", передает корреспондент РИА Новости.
Время в пути из Хосты в Адлер сейчас составляет час при обычных 20 минутах без пробок. Протяженность проблемного участка - примерно 10 километров, заторы образовались в начале улицы Ленина в Адлере. Некоторые пассажиры предпочитают выйти из автобусов и идти пешком.
О проблеме заторов в Сочи, особенно в курортный сезон, ранее высказывались эксперты. По мнению местных властей, новый обход Адлера смог бы разгрузить сложные участки трассы Джубга-Сочи, на которых летом пробок становится еще больше.
Одним из самых проблемных дорожных участков на текущий момент является Новороссийское шоссе и участок от Хосты до Адлера, гостям города нужно запастись временем, чтобы успеть в аэропорт, дорога к нему, где наблюдаются большие заторы, пока единственная в Сочи.
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Перед Крымским мостом растет очередь
 
СочиАдлерТранспортНовостиКубаньКраснодарский край
 
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