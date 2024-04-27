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Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены

Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты поражены

Мощные взрывы звучали минувшей ночью на аэродроме ВСУ в Николаевской области, а также в районе железнодорожного вокзала в Херсоне. Кроме того, взрывы гремели в... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T08:12

2024-04-27T08:12

2024-04-27T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Мощные взрывы звучали минувшей ночью на аэродроме ВСУ в Николаевской области, а также в районе железнодорожного вокзала в Херсоне. Кроме того, взрывы гремели в Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, пишет РИА Новости.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в течение ночи воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.О взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники в подполье, мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала Херсона прогремел около 6:40 в субботу.Вооруженные силы России ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, также сообщает издание. Стало известно также о детонации в районе Чугуева Харьковской области.Также звуки детонации были слышны в Кривом Роге, городе Стрый Львовской области, в Житомирской и Тернопольской областях, а также в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.Ранее в Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала.Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины поражены объекты инфраструктурыВзрывы на Украине: какие объекты пораженыОбъекты критической инфраструктуры повреждены в четырех областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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