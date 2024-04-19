Рейтинг@Mail.ru
Два терминала поражены в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240419/dva-terminala-porazheny-v-portu-pod-odessoy-1136707205.html
Два терминала поражены в порту под Одессой
Два терминала поражены в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Два терминала поражены в порту под Одессой
В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T23:34
2024-04-19T23:38
украина
одесса
одесская область
взрыв
в мире
новости
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/23/1114602302_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a349b8a77860e9abe6aca862acc672d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, взрывы ночью в пятницу также гремят в Сумах и Конотопе.В ночь на пятницу серия мощных взрывов прозвучала в Павлограде, Днепропетровске, Никополе. Были повреждены инфраструктурные объекты. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродромаВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеОбъекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
украина
одесса
одесская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111460/23/1114602302_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e09162d633326db4e9362544a311b642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, одесская область, взрыв, в мире, новости, сумская область
Два терминала поражены в порту под Одессой

В Одесской области поражены два терминала в порту Южный

23:34 19.04.2024 (обновлено: 23:38 19.04.2024)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.
"Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции", - говорится в публикации украинского министерства.
По данным местных СМИ, взрывы ночью в пятницу также гремят в Сумах и Конотопе.
В ночь на пятницу серия мощных взрывов прозвучала в Павлограде, Днепропетровске, Никополе. Были повреждены инфраструктурные объекты. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.
Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
Взрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и Чернигове
Объекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
 
УкраинаОдессаОдесская областьВзрывВ миреНовостиСумская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и сильный ветер ожидаются в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:43В Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики
23:34Два терминала поражены в порту под Одессой
23:04Главное за день: 19 апреля
22:40В Севастополе стартует экспедиция по поиску останков советских бойцов
22:21Главные новости Крыма: 19 апреля
21:59Крым с начала года принял порядка 600 тысяч туристов
21:39Идея конфискации российских активов политически мотивирована – Силуанов
21:16Почему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии
20:59Взрыв на кладбище в Донецке: погиб мужчина и ранена женщина
20:41Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований Украины
20:29В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирами
20:16Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
19:59Ограничение движения в Симферополе: где и на сколько закроют проезд
19:42Абсурд: эксперт оценил строительство немецкого завода дронов на Украине
19:16Страны НАТО должны отдать Киеву оружие для собственной обороны – генсек
19:02Из студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма
19:02В Севастополе на год ограничат проезд в районе развязки "Огурец" - схема
18:49Палата представителей США одобрила законопроекты о помощи Киеву
Лента новостейМолния