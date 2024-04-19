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Два терминала поражены в порту под Одессой
Два терминала поражены в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Два терминала поражены в порту под Одессой
В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T23:34
2024-04-19T23:34
2024-04-19T23:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, взрывы ночью в пятницу также гремят в Сумах и Конотопе.В ночь на пятницу серия мощных взрывов прозвучала в Павлограде, Днепропетровске, Никополе. Были повреждены инфраструктурные объекты. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродромаВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеОбъекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины
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РИА Новости Крым
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украина, одесса, одесская область, взрыв, в мире, новости, сумская область
Два терминала поражены в порту под Одессой
В Одесской области поражены два терминала в порту Южный
23:34 19.04.2024 (обновлено: 23:38 19.04.2024)