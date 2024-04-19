https://crimea.ria.ru/20240419/dva-terminala-porazheny-v-portu-pod-odessoy-1136707205.html

Два терминала поражены в порту под Одессой

Два терминала поражены в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Два терминала поражены в порту под Одессой

В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T23:34

2024-04-19T23:34

2024-04-19T23:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В порту Южный Одесской области повреждены два терминала. Об этом со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.По данным местных СМИ, взрывы ночью в пятницу также гремят в Сумах и Конотопе.В ночь на пятницу серия мощных взрывов прозвучала в Павлограде, Днепропетровске, Никополе. Были повреждены инфраструктурные объекты. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске. Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродромаВзрывы гремят в Кривом Роге, Одессе и ЧерниговеОбъекты критической инфраструктуры полыхают в трех областях Украины

украина

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одесская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, одесская область, взрыв, в мире, новости, сумская область