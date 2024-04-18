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Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T08:01
2024-04-18T07:54
взрыв
украина
хмельницкая область
ивано-франковская область
харьковская область
киевская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. О взрывах в Киевской области в середине ночи 18 апреля сообщил украинский "24 канал" в Telegram. По данным телеканала "Общественное", в течение ночи и рано утром появлялась информация о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает, что в Хмельницкой области есть попадание по аэродрому.Он уточнил, что этот военный аэродром ВСУ. Помимо прочего, там готовятся принять американские истребители F-16. Кроме того, в районе аэродрома расположен полигон, а также бомбовый склад и склады облпотребсоюза, железобетонный и асфальтовый заводы и электрическая подстанция.Также собеседник агентства сообщил об ударах по пригороду Харькова. Точных данных о пораженных здесь объектах на данный час нет.Накануне днем сообщалось о взрывах в Одессе, Кривом Роге и Чернигове и повреждениях на Украине портовых и энергетических объектов. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ 21 воздушная цель сбита над Белгородом Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
украина
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ивано-франковская область
харьковская область
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РИА Новости Крым
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взрыв, украина, хмельницкая область, ивано-франковская область, харьковская область, киевская область, новости сво
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома

В нескольких областях Украины ночью прогремели взрывы

08:01 18.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ.
О взрывах в Киевской области в середине ночи 18 апреля сообщил украинский "24 канал" в Telegram.
По данным телеканала "Общественное", в течение ночи и рано утром появлялась информация о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает, что в Хмельницкой области есть попадание по аэродрому.
"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв", – сказал Лебедев.
Он уточнил, что этот военный аэродром ВСУ. Помимо прочего, там готовятся принять американские истребители F-16. Кроме того, в районе аэродрома расположен полигон, а также бомбовый склад и склады облпотребсоюза, железобетонный и асфальтовый заводы и электрическая подстанция.
Также собеседник агентства сообщил об ударах по пригороду Харькова. Точных данных о пораженных здесь объектах на данный час нет.
Накануне днем сообщалось о взрывах в Одессе, Кривом Роге и Чернигове и повреждениях на Украине портовых и энергетических объектов.
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ВзрывУкраинаХмельницкая областьИвано-Франковская областьХарьковская областьКиевская областьНовости СВО
 
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