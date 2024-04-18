https://crimea.ria.ru/20240418/vzryvy-nochyu-prozvuchali-na-ukraine---est-porazheniya-v-rayone-aerodroma-1136648958.html
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T08:01
2024-04-18T08:01
2024-04-18T07:54
взрыв
украина
хмельницкая область
ивано-франковская область
харьковская область
киевская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902295_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7d919a9de417e293f09b0dbc37721aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ. О взрывах в Киевской области в середине ночи 18 апреля сообщил украинский "24 канал" в Telegram. По данным телеканала "Общественное", в течение ночи и рано утром появлялась информация о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает, что в Хмельницкой области есть попадание по аэродрому.Он уточнил, что этот военный аэродром ВСУ. Помимо прочего, там готовятся принять американские истребители F-16. Кроме того, в районе аэродрома расположен полигон, а также бомбовый склад и склады облпотребсоюза, железобетонный и асфальтовый заводы и электрическая подстанция.Также собеседник агентства сообщил об ударах по пригороду Харькова. Точных данных о пораженных здесь объектах на данный час нет.Накануне днем сообщалось о взрывах в Одессе, Кривом Роге и Чернигове и повреждениях на Украине портовых и энергетических объектов. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ 21 воздушная цель сбита над Белгородом Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
украина
хмельницкая область
ивано-франковская область
харьковская область
киевская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902295_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5b13da00aa4bc8cccc252b253fe9714d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, украина, хмельницкая область, ивано-франковская область, харьковская область, киевская область, новости сво
Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
В нескольких областях Украины ночью прогремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ночью в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины прозвучали взрывы, пишут украинские СМИ.
О взрывах в Киевской области в середине ночи 18 апреля сообщил украинский "24 канал" в Telegram.
По данным телеканала "Общественное", в течение ночи и рано утром появлялась информация о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает, что в Хмельницкой области есть попадание по аэродрому.
"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв", – сказал Лебедев.
Он уточнил, что этот военный аэродром ВСУ. Помимо прочего, там готовятся принять американские истребители F-16. Кроме того, в районе аэродрома расположен полигон, а также бомбовый склад и склады облпотребсоюза, железобетонный и асфальтовый заводы и электрическая подстанция.
Также собеседник агентства сообщил об ударах по пригороду Харькова. Точных данных о пораженных здесь объектах на данный час нет.
Накануне днем сообщалось
о взрывах в Одессе, Кривом Роге и Чернигове и повреждениях на Украине портовых и энергетических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым: