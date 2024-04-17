https://crimea.ria.ru/20240417/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered---unichtozheny-995-boevikov-vsu-1136638698.html

Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ

Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ

За минувшие сутки в зоне специальной военной операции российские войска продвинулись вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях, на Купянском и Авдеевском... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T15:24

2024-04-17T15:24

2024-04-17T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне специальной военной операции российские войска продвинулись вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях, на Купянском и Авдеевском заняли более выгодные позиции. ВСУ лишились 995 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям шести бригад противника в района населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. Потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк и 24 единицы прочей боевой техники.На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям двух украинских бригад в районе сел Водяное и Макаровка, потери противника составили до 80 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, одной самоходки и одной гаубицы.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка.ВСУ за сутки потеряли до 330 военнослужащих и шесть единиц техники.На Купянском направлении армия России заняла более выгодные рубежи, нанеся огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Бои продолжались в районе сел Синьковка и Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.Потери противника составили до 70 военнослужащих и семь единиц боевой техники.На Херсонском направлении подразделение войск "Днепр" наносила огневое поражение противнику в районах Казацкого, Берислава и Николаевки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и шесть единиц боевой техники.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS и почти 200 беспилотников, сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботовОгромные потери ВСУ – за сутки уничтожены еще 1160 боевиков

харьковская область

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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