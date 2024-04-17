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Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ
Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ
За минувшие сутки в зоне специальной военной операции российские войска продвинулись вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях, на Купянском и Авдеевском... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T15:24
2024-04-17T15:24
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне специальной военной операции российские войска продвинулись вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях, на Купянском и Авдеевском заняли более выгодные позиции. ВСУ лишились 995 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.На Донецком направлении российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям шести бригад противника в района населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. Потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк и 24 единицы прочей боевой техники.На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям двух украинских бригад в районе сел Водяное и Макаровка, потери противника составили до 80 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, одной самоходки и одной гаубицы.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка.ВСУ за сутки потеряли до 330 военнослужащих и шесть единиц техники.На Купянском направлении армия России заняла более выгодные рубежи, нанеся огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Бои продолжались в районе сел Синьковка и Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.Потери противника составили до 70 военнослужащих и семь единиц боевой техники.На Херсонском направлении подразделение войск "Днепр" наносила огневое поражение противнику в районах Казацкого, Берислава и Николаевки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и шесть единиц боевой техники.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS и почти 200 беспилотников, сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботовОгромные потери ВСУ – за сутки уничтожены еще 1160 боевиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России продвигается вперед - уничтожены 995 боевиков ВСУ

Армия России за сутки продвинулась по переднему краю и уничтожила 995 боевиков ВСУ

15:24 17.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне специальной военной операции российские войска продвинулись вперед на Донецком и Южно-Донецком направлениях, на Купянском и Авдеевском заняли более выгодные позиции. ВСУ лишились 995 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
На Донецком направлении российские войска за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям шести бригад противника в района населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. Потери Украины составили до 480 военнослужащих, один танк и 24 единицы прочей боевой техники.
На Южно-Донецком направлении также улучшено положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям двух украинских бригад в районе сел Водяное и Макаровка, потери противника составили до 80 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, двух автомобилей, одной самоходки и одной гаубицы.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка.
ВСУ за сутки потеряли до 330 военнослужащих и шесть единиц техники.
На Купянском направлении армия России заняла более выгодные рубежи, нанеся огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ. Бои продолжались в районе сел Синьковка и Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.
Потери противника составили до 70 военнослужащих и семь единиц боевой техники.
На Херсонском направлении подразделение войск "Днепр" наносила огневое поражение противнику в районах Казацкого, Берислава и Николаевки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и шесть единиц боевой техники.
Российские средства ПВО за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS и почти 200 беспилотников, сообщили в Минобороны.
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