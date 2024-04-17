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Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки

Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет АТАСМS и 191 беспилотник вооруженных сил... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T14:57

2024-04-17T14:57

2024-04-17T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет АТАСМS и 191 беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.ATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) – твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.ATACMS является высокоточным оружием. В ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Для гарантированного поражения цели может применяться комбинированный удар нескольких ракет MGM-140A ATACMS Block 1 с гарантированным перекрытием зоны поражения.Так называемое круговое вероятное отклонение (иными словами, точность попадания) ракет MGM-140A ATACMS Block 1 достаточно большое и составляет порядка 200-250 метров. Но это компенсируется значительным количеством суббоеприпасов и большой площадью поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за суткиАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, новости сво