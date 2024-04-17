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Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки
Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет АТАСМS и 191 беспилотник вооруженных сил... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T14:57
2024-04-17T14:57
2024-04-17T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет АТАСМS и 191 беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.ATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) – твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.ATACMS является высокоточным оружием. В ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Для гарантированного поражения цели может применяться комбинированный удар нескольких ракет MGM-140A ATACMS Block 1 с гарантированным перекрытием зоны поражения.Так называемое круговое вероятное отклонение (иными словами, точность попадания) ракет MGM-140A ATACMS Block 1 достаточно большое и составляет порядка 200-250 метров. Но это компенсируется значительным количеством суббоеприпасов и большой площадью поражения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за суткиАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
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министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), ракеты atacms, новости сво
Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за сутки
Российские войска за сутки сбили 6 американских ракет АТАСМS и 191 беспилотник ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть американских оперативно-тактических ракет АТАСМS и 191 беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
ATACMS (Army Tactical Missile System – армейский тактический ракетный комплекс) – твердотопливная оперативно-тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Длина ракеты – четыре метра, вес от 1,3 до 1,6 тонны в зависимости от модификации. Скорость полета ракеты составляет 1500 м/с. Масса осколочно-фугасной части составляет 227 кг, кассетной части – 560 кг. При этом ракеты с кассетной боевой частью модификации MGM-140A могут нести на борту сразу 950 суббоеприпасов M74 APAM, они разбрасываются в воздухе на заключительном участке траектории полета ракеты. Максимально одна ракета может поразить площадь до 33 тысяч квадратных метров. Радиус поражения каждого суббоеприпаса – 15 метров.
ATACMS является высокоточным оружием. В ракету встроены глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная система наведения (INS). Ракета может маневрировать во время полета и уходить от систем ПВО. Для гарантированного поражения цели может применяться комбинированный удар нескольких ракет MGM-140A ATACMS Block 1 с гарантированным перекрытием зоны поражения.
Так называемое круговое вероятное отклонение (иными словами, точность попадания) ракет MGM-140A ATACMS Block 1 достаточно большое и составляет порядка 200-250 метров. Но это компенсируется значительным количеством суббоеприпасов и большой площадью поражения.
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