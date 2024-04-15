https://crimea.ria.ru/20240415/rossiyskie-voennye-sbili-270-vrazheskikh-bespilotnikov-za-sutki-1136562434.html

Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки

Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS,... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T14:20

2024-04-15T14:20

2024-04-15T14:20

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420454_0:177:1015:748_1920x0_80_0_0_1a4abf92a915fb6f34dd6198f2adcdb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиковПять беспилотников уничтожены над Черным морем – Минобороны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, himars