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Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки
Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS,... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:20
2024-04-15T14:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиковПять беспилотников уничтожены над Черным морем – Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, himars
Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за сутки

Средства ПВО России за сутки сбили 270 дронов и 6 снарядов HIMARS – Минобороны

14:20 15.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОHIMARS
 
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