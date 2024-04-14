https://crimea.ria.ru/20240414/shest-bespilotnikov-unichtozheny-nad-chernym-morem---minoborony-1136537879.html

Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны

Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны

Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T08:04

2024-04-14T08:04

2024-04-14T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем

https://crimea.ria.ru/20240414/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-sbity-10-dronov-1136537982.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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