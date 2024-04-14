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Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны
Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны
Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T08:04
2024-04-14T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьВ Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуШесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
https://crimea.ria.ru/20240414/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-sbity-10-dronov-1136537982.html
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Пять беспилотников уничтожены над Черным морем - Минобороны

ПВО России отбили террористическую атаку над Черным морем - Минобороны

08:04 14.04.2024 (обновлено: 08:16 14.04.2024)
 
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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
"Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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